خرید ۷۵۰۰تن گندم در آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عطاء الله هاشمی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص قیمت گذاری گندم صنف و صنعت هاشمی گفت: یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون تن مصرف گندم در این صنف سالانه داریم که صرف کارخانه‌های ماکارونی و سایر صنایع می‌شود اما به این حد از گندم در صنف و صنعت نیاز نداریم و به دلیل تفاوت قیمت و رانتی که وجود دارد آمار بالاست.

وی با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین محصولات استراتژیک در کشور گندم است که مقدار زیادی از امنیت غذایی ما را تأمین می‌کند ادامه داد: گندم در کشور ما دو کاربرد دارد یکی برای نان و دیگری صنف و صنعت است که در خصوص نانِ مردم دولت و حاکمیت ترتیبی اتخاذ کرده‌اند که در تهیه نان فشار بیشتری به مردم وارد نشود و مردم به دردسر نیفتند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور تصریح کرد: در خصوص کیفیت نان هم متأسفانه ۱۵ تا ۲۵ درصد ضایعات نان است که باید تدابیری اندیشیده شود تا گندمی که با این سختی کشت می‌شود، صرف ضایعات نشود.

وی در خصوص گندم صنف و صنعت هم گفت: یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون تن مصرف گندم در این صنف سالانه داریم که صرف کارخانه‌های ماکارونی و سایر صنایع می‌شود اما اعتقاد من این است که به این حد از گندم در صنف و صنعت نیاز نداریم و به دلیل تفاوت قیمت و رانتی که وجود دارد آمار بالاست و تفاوت قیمت سبب افزایش تقاضا شده است.

هاشمی ادامه داد: متأسفانه دولتها این جسارت را نداشتند که در واقعی سازی قیمت گندم صنف و صنعت به میدان بیایند و هر ساله این کار را به سال بعد موکول می‌کردند؛ حتی در سال گذشته قرار بود این اتفاق رخ دهد اما رخ نداد که نهایتاً این کار به سال ۱۴۰۱ موکول شد.

وی با اشاره به اینکه کارخانجات اعلام آمادگی کرده و این نیاز کشور هم این بود، گفت: در جلسه‌ای تشکیل شد قرار شد در سالجاری گندم کیلویی ۱۲ هزار تومان به صنف و صنعت داده شود و کارخانجات دیگر گندم یارانه داری دریافت نخواهند کرد.

وی افزود: نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس گیری شده ۱۶,۰۰۰ تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس گیری شده ۱۶,۹۰۰ تومان تعیین شد.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور ادامه داد: از سوی دیگر مصوب شده از سال ۱۴۰۲ حتی گندمی به این قیمت هم به کارخانجات داده نشود تا کارخانجات کشت قراردادی با کشاورز داشته باشند و براساس توافق با کشاورز گندم را بخرند.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزان عنوان کرد: یکی از مسائلی که مورد نارضایتی کشاورزان بود عدم دخالت کشاورزان در قیمت گذاری بود که هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی غلط بود که با تشکیل شورای قیمت گذاری ۶ نفر از ۹ نفر از اعضای این شورا از تشکل‌های بخش کشاورزی هستند که قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مورد استقبال آنها بود.

هاشمی در خصوص میزان گندم خریداری شده از کشاورزان هم توضیح داد: در سالجاری در استان ما ۷۵۰۰ تن گندم خریداری شده در حالی که برای فصل برداشت یک فرصت دو ماهه داریم که یعنی این مقدار از گندم سال گذشته است کل گندم خریداری شده در کشور ۴۵۰ هزار تن است که خوشبختانه قیمت به روز پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به موضوع صادرات و جنگ روسیه و اوکراین و احتمال کمبود گندم اظهار داشت: موضوع صادرات تا زمانیکه نیاز داخلی وجود دارد اجازه داده نخواهد شد و فقط صادرات گذر موقت توسط کارخانجات انجام می‌شود در خصوص نگرانی از کمبود گندم هم سال گذشته در بازار جهانی استرسی داشتیم زیرا برخی کشورها غلات را از قبل خریداری کرده بودند و امسال هم به خاطر جنگ اوکراین این استرس وجود دارد.

هاشمی در خصوص میزان نیاز کشور به واردات گندم گفت: نیاز وارداتی ما متغیر است و تناژ ثابتی نداریم به طور مثال در سال ۹۳ تا ۹۸ به خوداتکایی نسبی رسیده بودیم و در برخی سال‌ها واردات قطع شد یا بسیار کم بود که این مساله هم مربوط به ترسالی و خشکسالی است.

رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور با بیان اینکه بحث واقعی سازی قیمت هم در سطح زیرکشت و هم در مدیریت افزایش بهره وری تأثیر مستقیم و آشکاری دارد، گفت: واقعی کردن قیمت بر اساس تورم موجود یکی از اساسی‌ترین اهرم‌ها است که می‌تواند ما را در خصوص افزایش تولید جلو ببرد.