به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی که یکی از تماشاگران ویژه دیدار فینال جام حذفی بود بعد از این دیدار در مورد انتخاب حریف تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران گفت: مذاکرات با تیم های مختلف ادامه دارد اما نمی توانیم با تیمی از اروپا بازی کنیم.

وی در مورد دیدار با تیم هایی مثل آرژانتین و برزیل گفت: صحبتی در این مورد نشده است. ما در حال مذاکره هستیم اما هیچی تیمی قطعی نشده است. همکاران پیگیر این موضوع هستند. یادمان باشد به هیچ وجه نمی‌توانیم با تیم‌های اروپایی بازی کنیم چون خودشان در اروپا بازی دارند. تعداد تیم‌هایی که می‌توانیم با آنها بازی کنیم کم هستند. بازی با نیوزیلند هم قطعی نشده و در دستور کار ما قرار دارد.

او درباره نامه‌ای که از سوی فیفا ارسال شده گفت: جواب نامه فیفا را داده‌ایم و مشکلی نخواهد بود. باید کارگروهی برای حضور بانوان در ورزشگاه تشکیل شود.

سرپرست فدراسیون فوتبال در مورد افشاگری هایی که از پرداخت پاداش ها در این فدراسیون صورت گرفته است گفت: من از این افشاگری‌ها متاسفم و باید جلوی آن را بگیریم.

میرشاد ماجدی در مورد پاداش هایی که در زمان عزیزی خادم به عوامل فدراسیون و تیم ملی پرداخت شده است گفت: همه پاداش هایی که پرداخت شده با مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بوده است.