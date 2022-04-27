ادارات مازندران برای تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبداله ملکی چهارشنبه شب در حاشیه جلسه هم اندیشی و بررسی توانمندیهای مجموعه شهرداری ساری در تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان اظهار داشت: این جلسه با هدف تسریع بخشیدن به این پروژه و مساعدت در اجرای عملیاتهای عمرانی و فضای سبز برگزار و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.
وی ادامه داد: همچنین پیرامون بودجه ۱۴۰۱ و تخصیص اعتباری در خصوص احداث پارک پایداری و فاز ۳ مرکز فرهنگی دفاع مقدس (مازندران در گذر تاریخ) بحث و تبادل نظر شد.
سردار ملکی با بیان اینکه همه دستگاهها باید در ساخت این مجموعه مساعدت داشته باشند، بیان داشت: امید است با همکاری و هم افزایی مدیران استانی و شهرستان ساری شاهد بهره برداری این مجموعه در آینده نزدیک باشیم
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