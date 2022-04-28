به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران –سودهای رسوب‌شده- همزمان با عید سعید فطر خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه مقرر شده از تاریخ ۱۴ اردیبهشت مقارن با روز عید سعید فطر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را فراهم کند.

بر این اساس تمامی ناشرانی که سود سنوات گذشته سهامداران را به دلایل مختلف از جمله عدم اعلام شماره حساب سهامدار، عدم مراجعه سهامدار به بانک، سجامی نبودن و سایر موارد پرداخت نکردند، باید از تاریخ اعلام شده فوق با هماهنگی سمات نسبت به پرداخت سود سنوات گذشته سهامداران اقدام کنند و نتیجه اقدامات را در سامانه کدال منتشر کنند.