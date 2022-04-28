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۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۰

سازمان بورس؛

سودهای رسوب شده سهامداران همزمان با عید فطر پرداخت می‌شود

سودهای رسوب شده سهامداران همزمان با عید فطر پرداخت می‌شود

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران –سودهای رسوب‌شده- همزمان با عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای از اجرایی شدن فرآیند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران –سودهای رسوب‌شده- همزمان با عید سعید فطر خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه مقرر شده از تاریخ ۱۴ اردیبهشت مقارن با روز عید سعید فطر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از طریق شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات سجامی سهامداران، امکان پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران را فراهم کند.

بر این اساس تمامی ناشرانی که سود سنوات گذشته سهامداران را به دلایل مختلف از جمله عدم اعلام شماره حساب سهامدار، عدم مراجعه سهامدار به بانک، سجامی نبودن و سایر موارد پرداخت نکردند، باید از تاریخ اعلام شده فوق با هماهنگی سمات نسبت به پرداخت سود سنوات گذشته سهامداران اقدام کنند و نتیجه اقدامات را در سامانه کدال منتشر کنند.

کد مطلب 5477434

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      واقعا دست مریزاد داره
    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      انشلا
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      1 0
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      احسنت از پیگیری خوب شما.باز هم پیگیر باشید.حرف از سودهای میلیاردی متعلق به میلیونها سهامدار در 40 سال گذشته است که در حساب شرکتها مانده.
    • غلام احمد غفاری IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
      0 0
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      امیدوارم درست باشد
    • IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
      0 0
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      اول با سلام... وزیر محترم سهام عدالت وضعیت مردم ایران تو این گرانی خوب نیست کسانی و خودتان همه چیز خبردارید کسانی که معلولان هستند مثل من خودم سرپرست پنج عضو خانواده هستم معلول سه گانه قدرت کار کردنم ندارم برم کار ...و که آزاد سازی زدند سهام عدالتمان به گفته مقام معظم رهبری انقلاب فرمودند کسی فرو

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