به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی صحرایی در حاشیه مراسم عرضه اولیه، در جمع خبرنگاران افزود: شرکت‌هایی که شفافیت مالی بیشتری داشته باشند، می‌توانند به فهرست شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه افزوده شوند و سهام خود را در بورس ارائه کنند.

صحرایی از «شستا» به عنوان بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بورس یاد کرد و گفت: از سال گذشته مصادف با عرضه اولیه «شستا»، شمار بسیاری وارد بورس شدند. عرضه اولیه در بازارسرمایه با روش سفارش خرید یا همان بوک بیلدینگ انجام می‌شود. در این روش هیچ تفاوتی میان سهامدار تازه‌وارد با سهامداری که ۳۰ سال سابقه دارد، وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: شرکت‌ها در استانداردهای حسابداری و گزارش‌گری مالی باید همه موارد را رعایت کنند و هرچه شفاف‌تر باشند می‌توانند در بورس سهام خود را عرضه کنند.

صحرایی با تاکید بر حضور آگاهانه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاران برای حضور در بورس باید دانش کافی داشته باشند و با مطالعه، مشاوره و تحقیق وارد شوند. در غیر این صورت بهتر است از طریق صندوق‌ها و بازارگردان‌ها و به صورت غیرمستقیم وارد بازار شوند.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: در بورس، ۳۷۶ شرکت در ۴۰ صنعت حضور دارند که همه این‌ها تابع اقتصاد کلان و صنعت کشور هستند و از این‌روی لازم است تحلیل‌های بنیادی در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به حضور گسترده حدود ۵۰ میلیون سرمایه‌گذار در بورس تهران که در سال گذشته صورت گرفت، گفت: عملیات بازار گردانی باید با توجه بیشتری انجام شود و از این روی باید ابزارهای اطمینان‌بخش بیشتری در اختیار سهامداران قرار دهیم.

به گفته صحرایی، با توجه به چشم‌انداز مثبت نفت و قیمت کامودیتی، چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه ترسیم می‌شود.

ما از آنجا که تصمیمات اقتصادی در سایر بخش‌ها در بورس تأثیرگذار است، تاکید می‌شود افرادی که از دانش کافی برخوردار نیستند، با توجه به اینکه بازار سرمایه محل ریسک است، باید از طریق مطالعه، مشاوره و تحقیق وارد شوند یا به روش غیرمستقیم از طریق سبدگران‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شوند.

این مقام مسئول در بخش دیگر از صحبت‌های خود در ارتباط با واریز سود سهام شرکت‌ها گفت: همه شرکت‌ها ملزم به پرداخت سود سهامداران به صورت غیرحضوری و از طریق سجام هستند. البته برخی از سهامداران هنوز در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند که آن‌ها هم باید ثبت نام کنند. از طرف دیگر، باید زیرساخت‌ها به صورت کامل فراهم شود تا سود شرکت‌ها از طریق سجام به حساب سهامداران واریز شود.

وی سجامی شدن همه مشتریان بورس را اقدام نخست در این راستا خواند و ادامه داد: همچنین آن‌هایی که شماره حساب به شرکت‌های سرمایه‌پذیر اعلام کرده‌اند باید سود آن‌ها از طریق شماره حساب بانکی واریز شود. این فرایند انتقال یعنی واریز سود از طریق سجام، یکی یا دو سال زمان لازم دارد و درباره پرداخت سود شرکت‌های بورسی یا اصطلاحاً ناشران بورسی کار تحقیقاتی لازم است تا بدانیم مانده بدهی صورت‌های مالی آن‌ها چقدر است و چه میزان از سود سهامداران در حساب شرکت‌ها رسوب کرده است.

صحرایی به دیگر مزایای سجامی شدن اشاره کرد و افزود: خود شرکت‌های بورسی اگر سود سهام را از طریق سجام واریز کنند، از فرایند اداری تقسیم سود راحت می‌شوند، همچنین تردد شهروندان کمتر می‌شود و این یک کار عقلانی و منطقی است که سود سهامداران با توجه به پراکندگی جغرافیایشان به صورت متمرکز به حساب‌شان واریز شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در خصوص اینکه با توجه به شیوع کرونا و فرارسیدن فصل مجامع چند درصد از مجامع به صورت حضوری و چند درصد به صورت مجازی برگزار شده است؟ گفت: شرکت سپرده‌گذاری مکانیسم رأی‌گیری آنلاین را فراهم کرده و تاکنون ۴۰ شرکت به صورت برخط (آنلاین) مجمع خود را برگزار کرده‌اند.