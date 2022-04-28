تلاش ها برای بازگشایی بازارچه مرزی چنگوله ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا ظهر روز پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام سیدعبدالله امینی امام جمعه مهران، افزود: دولت همه تلاش خود را با وجود مشکلات و تحریم‌ها و دیگر مسایل کشور، برای ساماندهی وضع موجود و اشتغالزایی و رونق اقتصادی بکار خواهد گرفت.

وی گفت: برنامه‌های شهرستانی توفیق بزرگی برای ما است چراکه در این سفرها ما با ولی نعمت خود یعنی مردم دیدار می‌کنیم و مشکلات آنان شنیده می‌شود.

بهرام نیا تاکید کرد: در سفرهای استانی علاوه بر دیدار با مردم، از زیرساخت‌های و طرح‌های نیمه تمام بازدید می‌شود و طبق زمانبندی با حضور مدیران مربوطه اقدامات لازم برای تکمیل طرح‌ها اتخاذ می‌شود.

استاندار ایلام اضافه کرد: تمامی تلاش خود را برای خدمت به مردم بکار خواهیم است چراکه عاقبت بخیری ما نیز در سایه خدمت به مردم است.

بهرام نیا ادامه داد: یادآوری نقاط ضعف‌ها و قوت‌ها و انتقال این نکات به امام جمعه می‌تواند شهرستان را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد.

وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با مسئولین کشور گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان ارشد کشور عملکرد دولت را رضایت بخش عنوان کرد.

استاندار ایلام از سفر به استان واسط عراق خبر داد و گفت: پس از ماه مبارک رمضان برای دیدار و رایزنی‌های برای بازارچه چنگوله با استاندار واسط عراق دیدار خواهیم داشت.

امام جمعه مهران نیز در این دیدار با اشاره به نشست استاندار با مدیران شرکت‌های نفتی و گاز استان گفت: به دلیل تذکر استاندار به شرکت‌های نفت در راستای اجرای مسوولیت‌های اجتماعی تقدیر و تشکر می‌کنیم.

حجت الاسلام سیدعبدالله امینی با اشاره به ضرورت بازگشایی بازارچه چنگوله گفت: از استاندار محترم خواستاریم که همه تلاش خود را برای بازگشایی این بازارچه بکار گیرد چراکه تاکنون ۲۰ میلیارد برای زیرساخت‌های این بازارچه هزینه کرده است.

حضور در مزار شهدای گمنام، دیدار با امام جمعه مهران، بازدید از پل زائر و بازدید از پایانه مرزی مهران و شرکت در نشست شورای اداری از جمله برنامه‌های سفر استاندار به مهران است.