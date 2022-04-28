سعید زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه راهپیمایی روز قدس در بیش از ۶۰ نقطه از استان یزد برگزار می‌شود، اظهار داشت: در مرکز استان راهپیمایی از میدان شهید بهشتی آغاز می شود و با عبور از خیابان قیام به چهارراه شهدا، خیابان قیام و مسجد ملااسماعیل، میعادگاه نمازجمعه، ختم می شود.

جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد یادآور شد: راهپیمایی مرکز استان یزد از ساعت ۱۱ آغاز می شود و تا زمان اقامه نمازجمعه ادامه خواهد یافت.

وی، مسیر راهپیمایی در اردکان را مسجد کوشکنو – بلوار آیت الله خامنه ای – خیابان امام خمینی (ره) - مصلی اردکان ساعت ۱۰:۳۰، مسیر راهپیمایی ابرکوه را میدان امام حسین (ع) – خیابان شهید بهشتی به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۲، مسیر راهیپمایی اشکذر را مصلی نماز جمعه به طرف میدان مصلی، بعد از نمازجمعه، راهپیمایی بافق را از حوزه حوزه مقاومت محمد رسول الله تا مسجد جامع ساعت از ۱۲ اعلام کرد.

زارع ادامه داد: در بهاباد مسیر راهپیمایی از مسجد انقلاب به سمت مسجد جامع ساعت ۱۱، در میبد مسیر راهپیمایی از میدان ۱۵ خرداد (میدان شهرداری) به طرف مصلی ساعت ۱۱:۳۰، در هرات از میدان جمهوری اسلامی (کانال نهرمسیح) تا مسجد جامع ساعت ۱۲، در مروست از چهار راه شهدا – خیابان امام – خیابان مصلی – به طرف مسجد مصلی ساعت ۱۲ و در زارچ از میعادگاه نمازجمعه تا حسینیه اعظم سرچشمه بعد از نماز جمعه اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه در شهر مجومرد بعد از ۱۲ سال برای اولین بار راهپیمایی برگزار می شود، اظهار داشت: مسیر راهپیمایی در مجمومرد از میدان امام علی (ع) به طرف مسجد جامع مجومرد از ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است.