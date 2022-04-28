محیط زیست به مشاهده گله گرازها در سیریک واکنش نشان داد

فهیمه گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح علت مشاهده گله گرازها در شهر سیریک گفت: باتوجه به اینکه گراز حس بویایی قویی دارد احتمالا این گله برای جستجوی غذا در زباله‌ها و پسماندهای غذایی وارد شهر شده اند.

گودرزی افزود: گراز از گونه های بومی محیط زیست این منطقه است و این حیوانات به هر منطقه‌ای که امنیت غذایی داشته باشند جابجا می‌شوند و این یک امر طبیعی است.

وی گفت: با توجه به اینکه این حیوانات وحشی هستند، مردم درصورت مشاهده گرازها در سطح شهر با سر و صدا، نور ماشین و یا دنبال کردن، آن‌ها را تحریک نکنند.