محیط زیست به مشاهده گله گرازها در سیریک واکنش نشان داد

فهیمه گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح علت مشاهده گله گرازها در شهر سیریک گفت: باتوجه به اینکه گراز حس بویایی قویی دارد احتمالا این گله برای جستجوی غذا در زبالهها و پسماندهای غذایی وارد شهر شده اند.
گودرزی افزود: گراز از گونه های بومی محیط زیست این منطقه است و این حیوانات به هر منطقهای که امنیت غذایی داشته باشند جابجا میشوند و این یک امر طبیعی است.
وی گفت: با توجه به اینکه این حیوانات وحشی هستند، مردم درصورت مشاهده گرازها در سطح شهر با سر و صدا، نور ماشین و یا دنبال کردن، آنها را تحریک نکنند.
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