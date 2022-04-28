به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: طبق مصوبه بودجه سال جاری به پیشنهاد مرکز ارتباطات در بوستان گفتگو خانه روزنامه‌نگاران شهر راه اندازی خواهد شد که محل حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه است‌.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران خاطرنشان کرد: سعی بر این است تا امکانات رفاهی و فضاهای لازم در این محل برای اصحاب رسانه به صورت شفاف و بدون واسطه تجمیع و قابل دسترس شود.

وی عنوان کرد: خانه روزنامه نگاران شهر تا اواخر بهار راه اندازی خواهد شد و سعی می‌شود هیأت مدیره‌ای متشکل از دوستان باسابقه در این حوزه داشته باشد.