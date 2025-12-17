توضیحات وزارت جهاد کشاورزی درباره گزارش منتشر شده در مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر درباره وضعیت باغداران کیوی در شهرستان رودسر و دغدغه‌های آنها برای تأمین بازار و صادرات، وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی برای روشنگری افکار عمومی ارائه کرد.

متن توضیحات را در ذیل می‌خوانید:

مدیر مسئول محترم خبرگزاری مهر

با سلام و احترام

ضمن سپاس به خاطر توجه آن رسانه به مسائل بخش کشاورزی با عنایت به خبر منتشر شده در آن خبرگزاری مورخ ۱۴۰۴/۸/۶ کد خبر ۶۶۳۹۹۴۰ با عنوان «کیوی رودسر در مسیر دشوار رونق؛ باغداران چشم انتظار حمایت دولت» خواهشمند است دستور فرمائید توضیحات وزارت جهاد کشاورزی برای روشنگری افکار عمومی در اسرع وقت منتشر شود.

بر اساس آخرین آمار رسمی سال ۱۴۰۳ ایران با داشتن ۱۶۵۹۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید حدود ۳۲۰ هزار تن کیوی رتبه چهارم تولید این محصول در جهان را به خود اختصاص داده است. سالانه نزدیک به نیمی از تولید صادر می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته ۱۵۲ هزار تُن کیوی به ارزش ۱۲۶۵ میلیون دلار ارزآوری داشته است.

استان‌های گیلان و مازندران هر یک با حدود ۴۹.۸ درصد و استان گلستان با ۰.۴ درصد عمده تولید کیوی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در استان گیلان، شهرستان‌های رودسر، تالش و آستارا پیشتاز هستند.

توسعه پایدار صادرات غیر نفتی و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی از اولویت‌های کلان نظام و بخش کشاورزی است و صنعت کیوی به دلیل برخورداری از مزیت‌های نسبی همواره مورد توجه ویژه قرار داشته است.

مقررات ممنوعیت موقت صادرات کیوی از ۱۵ تیر تا ۱۵ مهرماه هر سال (ابلاغیه شماره ۹۷/۱۰۰/۳۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت) بر پایه مطالعات کارشناسی نظرات بخش خصوصی و رعایت استانداردهای ملی (شماره ۳۴۷۵ و ۶۸۰۳) و بین المللی تدوین شده است. هدف اصلی این مقررات حفظ کیفیت، صیانت از منافع ملی و اعتبار بخشی در بلند مدت به کیوی ایران به عنوان یک برند معتبر جهانی است رعایت دقیق استانداردهای کیوی ستون اصلی موفقیت و پایداری صادرات کیوی کشور به شمار می‌رود.

در حوزه تنظیم بازار داخلی نیز با اعلام آمادگی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران مبنی بر واگذاری غرفه‌های تک محصولی کیوی در سال ۱۴۰۴، نامه شماره ۴۵۸۲۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ به مدیران کل جهاد کشاورزی استان‌های شمالی ارسال شده تا تولید کنندگان متقاضی معرفی شوند.

همچنین قیمت تمام شده کیوی سر باغ با هماهنگی مؤسسه پژوهش‌های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و استان‌های تولید کننده تعیین می‌گردد و از طریق همکاری نزدیک با انجمن ملی کیوی و عرضه مستقیم در میادین میوه تره بار، محصول با قیمت مناسب به دست مصرف کننده می‌رسد ساماندهی صادرات از طریق تجار شناسنامه دار و مراکز معتبر سورتینگ و بسته بندی نیز سبب افزایش قیمت کیوی ایران در بازارهای جهانی شده است.

با وجود افزایش هزینه‌های تولید ناشی از گرانی نهاده‌های حمل و نقل و انرژی، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی همچنان در مسیر تحقق امنیت غذایی پایدار و حمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده گام بر می‌دارد.

سید سجاد حسینی

مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

ضرورت بازنگری در مقررات ممنوعیت صادرات کیوی

هرچند وزارت جهاد کشاورزی مقررات ممنوعیت صادرات کیوی از ۱۵ تیر تا ۱۵ مهر هر سال را مربوط به سال ۱۳۹۶ اعلام کرده است اما فعالان این حوزه معتقدند اجرای این محدودیت در سال‌های اخیر باعث انباشت حجم زیادی از محصول در انبارها شده و بازنگری فوری این ابلاغیه را ضروری می‌سازد.

کشاورزان و صادرکنندگان کیوی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته، تأکید دارند که اعمال محدودیت صادرات در بازه زمانی مشخص، علاوه بر ایجاد مشکلات انبارداری، مانع بهره‌وری اقتصادی و افزایش ارزآوری حاصل از صادرات می‌شود.

از همین رو، هم وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی مستقیم بخش کشاورزی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند با بازنگری در این ابلاغیه، شرایطی فراهم کنند تا محصول کیوی ایران بتواند به صورت مستمر و با کیفیت به بازارهای جهانی عرضه شود.