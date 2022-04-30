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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۴:۴۴

یک آمریکایی در جنگ اوکراین کشته شد

یک آمریکایی در جنگ اوکراین کشته شد

درپی کشته شدن یک تبعه آمریکا در جنگ اوکراین، وزارت دفاع این کشور از اتباع آمریکایی خواست برای جنگ به اوکراین نروند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، درپی کشته شدن یک آمریکایی در جنگ اوکراین، وزارت دفاع آمریکا از اتباع این کشور خواست برای مشارکت در جنگ به اوکراین نروند.

جان کربی گفت: ما همچنان از آمریکایی‌ها می‌خواهیم که به اوکراین نروند. آنجا یک منطقه جنگی است نه جایی که آمریکایی‌ها بروند.

«ویلی جوزف کنسل» که در اوکراین کشته شد یک تفنگندار ۲۲ ساله سابق آمریکا بود که به یک شرکت شبه نظامی خصوصی در اوکراین پیوسته بود.

مادر این آمریکایی که طبق اعلام رسانه‌های آمریکا دارای همسر و یک فرزند هفت ماهه بود گفت که کنسل نیمه ماه مارس گذشته وارد اوکراین شده بود.

کد مطلب 5479050

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