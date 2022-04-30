به گزارش خبرنگار مهر،محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهپیمایی باشکوه ملت خداجوی ایران در روز قدس بیانگر آن بود که آتش فروزان آرمان قدس شریف در دلهای مردم روشنتر از هر زمان دیگری است. امت اسلامی با حضور خود در خیابانها و سردادن شعار «آزادی فلسطین»، اتحاد خود را در برابر اشغالگران جنایتکار صهیونیستی نشان دادند و به تمام عدالتجویان عالم نابودی قریبالوقوع غده سرطانی رژیم صهیونیستی را وعده دادند.
امت اسلام بر سر آرمان آزادسازی قدس شریف معامله نمیکند
وی افزود: در این زمان، فلسطین روزهای متفاوتی را سپری میکند و مقاومت مثالزدنی مردم فلسطین، رژیم صهیونیستی را در مواجهه با این مخالفت گسترده مردمی درمانده کرده و همه تلاشهای نظام سلطه را برای عادیسازی حیات سیاسی این رژیم جعلی تحتالشعاع قرار داده و هزینه خیانت دولتمردان کشورهای اسلامی را به شدت افزایش داده است. امت اسلام بر سر آرمان آزادسازی قدس شریف معامله نمیکند و با لطف خداوند به این هدف دست پیدا خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش و شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت میگویم. کارگران محور اساسی توسعه و آبادانی کشور هستند و قدردانی از زحمات آنان فقط با تأمین عادلانه حقوق و تضمین نیازهای معیشتی، طراحی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و مسئولیتپذیر ممکن است.
مطالبات و دغدغههای کارگران را پیگیری میکنیم
قالیباف تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم که با برقراری امنیت مالی برای کارگران در بودجه ۱۴۰۱ و تصویب قوانین تسهیلکننده کسب و کار، در جهت تأمین مطالبات برحق کارگران قدم برداریم و در ادامه مسیر نیز از آنجا که رویکرد این مجلس، حمایت قانونی از فعالیتهای تولیدی و بالا بردن هزینه فعالیتهای غیرمولد و دلالی است، تلاش خواهیم کرد که ریلگذاری قانونی حمایت از کارگران را با مشارکت خود کارگران تکمیل کنیم و در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، مطالبات و دغدغههای کارگران به عنوان سیاست محوری مد نظر قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: همچنین دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیجفارس را به مردم شجاع و میهندوست ایران و به عموم مجاوران خلیجفارس و تمامی دریادلان شجاع نیروی دریایی ارتش و سپاه که در همه این سالها نقش بیبدیلی در تأمین امنیت منطقه داشتهاند، تبریک و تهنیت میگویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درگذشت هنرمند خستگیناپذیر، متعهد و انقلابی، مستندساز سالهای پرافتخار دفاعمقدس، حاج نادر طالبزاده موجب تأسف و تأثر فراوان شد که وظیفه میدانم به خانواده آن مرحوم، شاگردان و همه مجاهدان جبهه هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تسلیت گویم.
قالیباف متذکر شد: روز گذشته ۹ اردیبهشت مصادف با سالروز تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا بود که این روز را هم به همه منتخبان مردم در این نهاد تبریک میگویم.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به امضاهای طلایی پایان میدهد
وی گفت: لازم است به این نکته اشاره کنم که با تصویب نهایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان، ضروری است که نکاتی را در این باره مطرح کنم. همانطور که پیش از این گفته شد، این قانون ریلگذاری لازم برای شکستن انحصارات شغلی و حلقههای بسته صنفی و همچنین پایان دادن به دوران تاریک رانتهای شغلی و امضاهای طلایی را فراهم میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت اهتمام دستگاههای اجرایی در عمل به این قانون، دیگر برای گرفتن مجوز یک کسب و کار ساده نیازی به پوشیدن کفش آهنین و بالا و پایین رفتن از پلههای ادارات دولتی نیست و سرنوشت شغلی یک جوان به امضای یک مدیر دولتی منوط نخواهد شد. جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مخصوصاً گزارشهای پیگیرانه رسانه ملی جهت اجرای آن قانون، نقش مؤثری در شفاف شدن فضای صدور مجوزهای کسب و کار در کشور داشته است. انشاءالله با اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و فراهم شدن زمینه حقوقی حذف مجوزهای زائد، این مسیر تکمیل میشود که بیتردید تأثیر بسزایی در بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه ایجاد اشتغال خواهد گذاشت.
قالیباف تأکید کرد: از کمیسیون جهش تولید مجلس میخواهم نظارت بر اجرای دقیق این قانون را در دستور کار خود قرار دهد و گزارش پیگیریهای وزارتی خود را در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
لطف رهبر انقلاب مدال افتخاری برای مجلس است
وی تصریح کرد: همچنین لازم است خاضعانه مراتب سپاس و قدردانی خود و نمایندگان مجلس را از لطف مقام معظم رهبری اعلام کنم که بار دیگر برآیند کلی عملکرد انقلابی مجلس را تائید فرمودند و این لطف ایشان قطعاً مدال افتخاری برای مجلس است که باعث ثابت قدمی بیشتر مجلس در انجام وظایف خود خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است به خود و دیگر همکارانم تذکر دهم که از این به بعد، بار مسئولیت ما در حفظ اعتباری که رهبر معظم انقلاب به مجلس دادند، بسیار سنگینتر از گذشته شده و همه ما باید با جدیت و تلاش بیشتر، موانع پیشرو را در جهت حل مسائل اساسی مردم برداریم و با تدبیر و تلاش جهادی، انقلابیگری عقلانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا با ریلگذاری دقیق و نظارت مؤثر، راه را برای موفقیت دولت در جهت کارآمدی بیشتر برای حل مسائل اساسی مردم هموار کنیم.
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