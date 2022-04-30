به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نمایش امروزی «مکبث» به کارگردانی سام گلد در برادوی پنج‌شنبه شب روی صحنه رفت. در این نمایش دنیل کریگ و روث نگا در نقش‌های اصلی بازی می‌کنند. این نمایش برای بازیگرانش که تنها ۴ هفته زمان برای آماده شدن داشتند تجربه بزرگی بود اما مشکلات متعددی در این راه ایجاد شد که ابتلای کریگ به کرونا در اوایل همین ماه موجب شد تا تمرین ۱۱ روز به تعویق بیفتد. با همه اینها گروه بازیگران موفق شدند تا پیش نمایش را سر وقت در برادوی به صحنه ببرند.

کریگ در حالی که حضور تماشاگران را شگفت‌آور خواند گفت: اعتماد آنها واقعاً مهم است. ما می‌خواهیم تلاش کنیم به آنها اعتماد به نفس بدهیم تا بیایند و نمایش را ببینند.

خود گلد هم وقتی تست مایکل پاتریک تورنتون مثبت شد به جای وی در نقش لنوکس روی صحنه رفت و گفت برای بیان متنش از خوانده شدن خطوط مربوط به خودش در گوشش کمک گرفته است.

در این نمایش روث نگا در نقش لیدی مکبث ایفای نقش کرده و این همان شخصیتی است که فرانسیس مک دورمند در فیلم «تراژدی مکبث» ساخته اخیر جوئل کوئن در نقش وی ظاهر شد و نامزد اسکار هم شد.

اجرایی که پنج‌شنبه روی صحنه رفت پیش‌نمایش «مکبث» بود و اجرای اصلی از ۱۰ جولای خواهد بود. این نمایش در ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه تنظیم شده و بازیگران امیدوارند با تمرین بیشتر به اجرای خاص‌تری دست یابند.

این نمایش با اقبال منتقدان روبه رو نشده و در حالی که منتقد آبزرور آن را بی‌برنامه و بسیار ضعیف خواند منتقد ورایتی نیز آن را نمایشی بدون کارگردانی نامید. وی نوشت: کریگ لحظات قدرتمندی دارد اما مکبث به عنوان یک ظالم تشنه قدرت را به تصویر نمی‌کشد. او و کارگردان هیچ تلاشی نکرده‌اند تا با این شخصیت یادآور رهبران سیاسی امروز شوند و این فرصتی است که از دست رفته است. در حالی که عملکرد کریگ ناقص است، بازی نگا ناامیدی بیشتری ایجاد می‌کند و در حالی که لیدی مکبث یکی از بهترین شخصیت‌های شکسپیری است، اما نگا دور از مرکز نمایش، به سختی اثری از خود به جای می‌گذارد. بازی او و کریگ به صورت مشترک نیز هیچ حسی برنمی‌انگیزاند؛ در حالی که ازدواج این زوج هسته اصلی نمایش است، اما گلد آن را کاملاً نادیده گرفته وهمه چیز مانند یک دروغ به نظر می‌رسد.