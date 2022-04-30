ارسال ۴۴۳ اثر به نخستین جشنواره ملی خوشنویسی «سواد قلم» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین فتایی امروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و حمایت‌های مقامات وزارتی، استانی و شهرستانی به خصوص نماینده کوهدشت و رومشگان در مجلس شورای اسلامی، این شهرستان در روزهای هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه جاری میزبان نخستین جشنواره ملی خوشنویسی «سواد قلم» و آئین بزرگداشت استاد برجسته خوشنویسی کشور «غلامحسین امیرخانی» خواهد بود.

وی تصریح کرد: پس از ارسال فراخوان به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن‌های خوشنویسی سراسر کشور، ۴۴۳ اثر توسط هنرمندان خوشنویس استان‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از مرحله نخست داوری، ۱۰۰ اثر در سه بخش جشنواره، شامل ۴۰ اثر در بخش نستعلیق سیاه مشق، ۴۰ اثر در بخش نستعلیق چلیپا، کتابت و ترکیبی و ۲۰ اثر در بخش نقاشی خط و گرایش‌های نوین به بخش نمایشگاهی جشنواره راه یافتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این استقبال چشمگیر در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود و جا دارد از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت، اعضای فعال دبیرخانه و هنرمندان خوشنویس شهرستان که از انتهای سال گذشته و پس از رونمایی پوستر، تا این لحظه به صورت شبانه روزی تلاش کرده اند تا زمینه ساز برگزاری یک رویداد ماندگار در عرصه خوشنویسی کشور به میزبانی لرستان باشند، تقدیر و تشکر شود.

فتایی بیان داشت: داوری جشنواره را اساتید برجسته و نامی خوشنویسی، «غلامحسین امیرخانی»، «علی شیرازی»، «صداقت جباری» و «خلیل کویکی» بر عهده دارند و قرار است در قالب این رویداد بزرگ ملی از جایگاه و نقش برجسته استاد امیرخانی در تعالی هنر خوشنویسی کشور، تجلیل و تقدیر شود.

وی عنوان کرد: پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا در آئین اختتامیه جشنواره میزبان مقام عالی وزارت و معاونین وزارتخانه باشیم.