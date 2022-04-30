معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویرحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که ظهر شنبه برگزار شد، «سید حمزه باقری نژاد» به عنوان معاون سوادآموزی استان و «محمد جمالی» به عنوان سرپرست معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم گفت: عیار انسان‌ها موقع رفتن مشخص می‌شود و همه باید تلاش کنیم در دوران مسؤلیت عمل صالح از خود به یادگار بگذاریم.

حسنعلی عزت خواه افزود: مرحوم خواهش نیک با مردم و برای مردم بود و با چهره متواضع و انقلابی و دغدعه مندی برای مشکلات مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد.