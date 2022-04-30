اقدام اصناف کرمانشاه در حمایت از ایتام کرمانشاهی قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم عصر شنبه در نشست تجلیل از خیرین اصناف و بازاریان حامی ایتام و محسنین که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و اصناف امکان حمایت از پنج هزار نفر مددجوی زیر پوشش کمیته امداد فراهم شده و اصناف در این طرح پیشگام هستند.

وی این حرکت آنان را بسیار ارزشمند و دارای اجر دنیوی و اخروی عنوان کرد و افزود: در شب‌های قدر وقتی که از خدای متعال می‌خواهیم که مقدرات ما به بهترین نحو ممکن رقم بخورد بدون شک سرپرستی و اکرام از ایتام یکی از بهترین مقدرات خداوند است که برای خیرین حاصل می‌شود.

استاندار کرمانشاه سرپرستی پنج هزار نفر از ایتام و فرزندان محسنین را توسط خیرین اصناف در ماه مبارک رمضان حرکتی بسیار ماندگار و اتفاق خوب در کرمانشاه برشمرد و تصریح کرد: کمک به نیازمندان یکی از کارهای خوب و ماندگار خیرین کرمانشاه است که این موضوع هم به خوبی‌های کرمانشاه اضافه می‌شود و جا دارد از این عزیزان تقدیر و تشکر ویژه داشته باشیم.

امیری مقدم اقدام خیرین اصناف در سرپرستی ایتام را یک جشنواره ایثار آفرین در کرمانشاه خواند و گفت: مشکلات و مسائل استان کرمانشاه زیاد است اما این مشکلات نباید باعث شود که از انجام کارهای خیر باز بمانیم و در همین راستا خیرین اصناف با اقدام و عمل مومنانه در سرپرستی پنج هزار نفر از ایتام یک جشنواره ایثار آفرین خلق کرده‌اند.

وی با بیان اینکه همه از اقدام خداپسندانه خیرین اصناف در ماه مبارک رمضان تشکر می‌کنیم، افزود: این گونه کارها زیبایی‌های یک استان را بیشتر می‌کندو اقدامات خیرین کرمانشاه باید برجسته و کرمانشاه به عنوان الگو در کشور مطرح شود و این گونه اقدامات منجر به ماندگار می‌شود و این ماندگاری برای آخرت انسان‌ها بسیار ارزشمند خواهد بود زیرا خداوند متعال در قرآن کریم به کمک رسانی به یتیمان بسیار سفارش کرده است.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: انسان وقتی تا زنده است چنانچه کار خیر انجام دهد ثواب آن چندین برابر ثواب پس از مرگ توسط وراث خواهد بود و اینکه فردی در حیات خود اقدام به کار خیر می‌کند بدون شک خداوند به وی نظر کرده که می‌خواهد ثروت چنین شخصی در کار خیر هزینه شود.

امیری مقدم تصریح کرد: در استان کرمانشاه تلاش خواهیم کرد علاوه به کمک در راستای ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی مردم انجام کارهای خیر با جدیت تمام پشتیبانی و حمایت شود زیرا این کارها است که دارای اجر و ثواب خواهد بود.

وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم که کرمانشاه از مشکلات اقتصادی و بیکاری خارج شود و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات معیشتی از راهبردهای اساسی در استان خواهد بود و در این زمینه کارهای خوبی در زمینه ایجاد سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده و وظیفه داریم که بستر را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر فراهم کنیم.

وی با تقدیر از وحدت و انسجام خیرین اصناف در کمک رسانی به ایتام خواستار تشکیل یک انجمن برای ساماندهی بیشتر کمک اصناف شد و گفت: ضرورت دارد که در بحث کمک‌ها موضوع عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد و همه افراد مستضعف و محروم جامعه در استان به یک میزان مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند و با تشکیل انجمن کمک به ایتام و افراد محروم یک اساسنامه نیز تدوین خواهد شد که خود این موضوع منجر به افزایش سطح کمک‌ها و اقدامات نیکوکاری در استان خواهد شد.

استاندار کرمانشاه بازدید و سرکشی از افراد محروم جامعه را اقدامی بسیار مهم عنوان کرد و افزود: این اقدام منجر خواهد شد که افراد و مدیران بیشتر در جریان مشکلات و چگونگی زندگی افراد مستضعف قرار بگیرند و این گونه حرکت‌ها باید تقویت و بیشتر شود.