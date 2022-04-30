به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در آیین رونمایی از اطلس آب که همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس که در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد، گفت: روز خلیج فارس روز بزرگی است که در این روز استقلال ما توسط انسان‌های غیور خطه جنوب به دست آمد و باعث شد تجاوزگران از ایران خارج شوند.

وی با بیان اینکه سازمان نقشه برداری از استفاده اسامی مجعول برای خلیج فارس مقابله کند، تصریح‌کرد: سازمان نقشه برداری باید با ارائه اسناد و مدارک به صورت مرتب از فضاسازی و جعل نام خلیج فارس جلوگیری کند و در رسانه ها و مجامع بین المللی اقدامات جدی برای جلوگیری از استفاده واژه مجعول را انجام دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لازم است نقش سازمان نقشه برداری در بودجه های سنواتی پررنگ شود افزود: با توجه به نقشی که به استانها و به شورای برنامه ریزی استانها داده شده است اطلاعات مکانی اهمیت ویژه ای پیدا کرده که سازمان نقشه برداری می تواند کمک کند تا خدمات لازم به استانها داده شود.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ هدف گیری شده است، تصریح کرد: بحث آمایش سرزمین باید به گونه ای باشد تا منطبق بر طبیعت، استعدادها و ظرفیت های خدادای آن استان باشد که در این زمینه نقش سازمان نقشه برداری بسیار مهم و ساختار این سازمان باید در استان‌ها بازسازی شود.

لزوم استفاده از ظرفیت های دانش بنیان

میرکاظمی با تاکید بر اینکه سازمان نقشه برداری کشور در برنامه های سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه فعال‌تر شود، افزود: در این زمینه سازمان نقشه برداری اطلاعات مورد نظر و تکمیل کننده را در اختیار برنامه‌ریزان قرار دهد تا استفاده بهینه از ظرفیت های سازمان نقشه برداری صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های کشور در سازمان نقشه برداری گفت: از همه توان کشور استفاده شود و اگر خود سازمان توانایی دارد این توانایی تقویت شود و اگر درجایی نیاز است برون‌سپاری شود تا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های دانش بنیان در کشور گفت: اگر شرکت هایی وجود دارد که می تواند در زمینه دانش بنیان به سازمان نقشه برداری کمک کند حتما از این ظرفیت استفاده و فن آوری های روز بکارگیری شود تا اطلاعات دقیقتر و جامع تر در اختیار کاربران قرار گیرد چون بدون اطلاعات دقیق برنامه ریزی سخت می شود و قطعا هزینه هایی به کشور تحمیل می شود.

سازمان نقشه برداری از اطلاعات ماهواره های ایرانی استفاده کند

معاون رئیس جمهور افزود: سعی شود از فن آوری های روز استفاده شود زیرا اگر مبتنی بر اطلاعات دقیق حرکت کنیم برنامه ریزی های کشور جامع تر خواهد شد.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای در سازمان نقشه برداری تصریح کرد: کشور به سمتی حرکت می کند که در زمینه اطلاعات ماهواره ای خودکفا شود و در همین راستا قدم های اولیه برداشته شده و سازمان نقشه برداری باید به مروز از اطلاعات ماهواره های بومی برای تهیه نقشه استفاده کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سازمان نقشه برداری در همه زمینه ها پاسخگوی نیازمندی های کشور باشد ادامه داد: سازمان نقشه برداری کشور باید راهبری ملی در این زمینه انجام دهد و خدمات لازم را در چارچوب استاندارد ارائه دهد تا ظرفیت های موجود کشور به کارگرفته شده و اطلاعات دقیقتر و کامل تری در اختیار کاربران قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه موضوع اطلاعات دریا بسیار مهم است افزود: در تهیه اطلاعات دریا پیشتاز بودن ، بی نیاز بودن از بیگانگان و تکمیل اطلاعات بسیار مهم است زیرا می توانیم هر چه سریعتر این اطلاعات را در اختیار سازمان ها و شرکت ها قرار دهیم تا در پیشگیری از بروز حوادث استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خشکسالی اشاره کرد و گفت: خشکسالی و فرونشت زمین موضوع جدی است که حتما در این زمینه به استانداران، شورای برنامه ریزی استانها و به سازمان های برنامه و بودجه در استانها اطلاع رسانی دقیق انجام شود و در صورت لزوم هشدارهای لازم در سطح ملی داده شود تا دراختیار رسانه ملی قرار گیرد.

میرکاظمی با بیان اینکه بهره وری آب در کشور بسیار پایین است افزود: در توافق نامه های سال ۱۴۰۱ با وزارت جهاد کشاورزی بر مدیریت بر کشت و مدیریت برآب، شاخص هایی تعیین شده است که هشدارهای سازمان نقشه برداری و اطلاع رسانی در این زمینه بسیار مهم است.

رئیس سازمان برنامه بودجه با اشاره بر اینکه اطلس های ملی بسیار ارزشمند است افزود: برای بازنگری اطلس های ملی و بروزرسانی آنها زمانبندی تعیین شود و اینکار جز برنامه های اصلی سازمان نقشه برداری قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت توانمند سازی و دانش محور شدن سازمان نقشه برداری کشور گفت: سازمان نقشه برداری کشور در صورتی می تواند ماموریت خود را به درستی انجام دهد که از همه منابع ملی و ظرفیت های کشور استفاده کند و در اداره کشور استاندارد سازی کند که لازمه آن قوی و به روز شدن است.

معاون رئیس جمهور در پایان گفت: در برنامه ریزی استانی و همینطور در بحث برنامه هفتم توسعه سازمان نقشه برداری باید نقش فعالی پیدا کند همانطور که مرکز آمار و موسسات آموزشی پژوهشی نقش بیشتری پیدا کرده است.

پایان سلطه چارت های انگلیسی در پهنه آبی

علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور نیز با ارائه گزارشی درباره اقدامات و برنامه‌های سازمان نقشه برداری کشور گفت: سازمان نقشه برداری کشور یکی از قدیمی ترین سازمان های کشور است که از سال ۱۳۳۲ مسئول نظارت و راهبری و مدیریت نقشه و اطلاعات کشور بوده است و در راستای وظایف این سازمان چشم انداز صنعت نقشه برداری تا افق سال ۱۴۲۰ تدوین شده و بر اساس آن سند راهبری سازمان نقشه برداری کشور با استفاده از ظرفیت مشاورین خبره تهیه شده است.

وی با بیان اینکه سازمان نقشه برداری کشور از سال ۱۳۷۰ متولی تهیه اطلس های ملی در کشور بوده است افزود: برای اینکه سرویس بهتری به سازمان‌های بالادستی ارائه شود اطلس های تهیه شده با توجه به نیاز تخصصی نهادهای بالادستی تهیه می شود.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به اهمیت نقشه، اطلاعات مکانی و اطلس های ملی گفت: برای اینکه بتوانیم قابلیت استفاده از اطلس ها را در نظام برنامه ریزی فراهم کنیم سال گذشته پیشنهاد تدوین اطلس بودجه را داشتیم که همچنان این پیشنهاد برقرار است که امیدواریم برای سال بعد به نتیجه برسد.

وی افزود: همچنین در حوزه اطلسها برای هر ۳۱ استان نقشه و اطلاعات مکانی که وجود داشت همراه با سنسور های موجود استان ها در قالب یکسری اطلس ها تهیه شد که برای استاندارها و روسای سازمان مدیریتی استانی ارسال شد تا دید مناسبی را به مسئولین استانی در مورد نقشه و اطلاعات موقعیت مکانی استانی ارائه شود.

جاویدانه با بیان اینکه اطلس آب و اطلس های دیگر به صورت کاغذی و آنالوگ تهیه شده است افزود: امیدواریم با توجه به پیشرفت تکنولوژی امسال اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار کابران قرار گیرد.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به گرامیداشت روز ملی خلیج فارس گفت: سال گذشته نخستین چارت بزرگ مقیاس را تهیه و خط تولید آن در سازمان راه اندازی شد و بر این اساس چارت پهلو گیری بزرگترین بندر تجاری کشور یعنی بندر رجایی شهر تهیه شد.

وی افزود: چارت های بین المللی که سازمان نقشه برداری کشور در حوزه خلیج فارس منتشر می کند علاوه بر اینکه سلطه چارت های انگلیسی را در پهنه آبی را از بین برده باعث درآمد ارزی پایدار برای کشور شده است.

جاویدانه با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در حوزه خلیج فارس و آبنگاری گفت: پایش تراز دریا در سطح کشور ۲۱ ایستگاه جذر و مد سنجی است که این ایستگاه‌ها برای ثبت مبنا ارتفاعی کشور استفاده می شود و هر ساله سازمان نقشه برداری پیش بینی جزرمدی سال آینده را در سامانه اعلام می کند .