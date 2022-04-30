به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون امروز شنبه طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود، بر افزایش حمایت نظامی پاریس از کی یف تاکید کرد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه ای در این باره ادعا کرد: ماکرون بار دیگر نسبت به بمباران شهرهای اوکراین از سوی روسیه و «وضعیت غیرقابل تحمل» در شهر بندری ماریوپول در جنوب شرقی اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرده است!

این در حالیست که روسیه هدف قرار دادن غیرنظامیان در عملیات نظامی ویژه در اوکراین را رد می‌کند.

پیشتر «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۴ تأسیسات نظامی اوکراین در شبانه روز گذشته مورد اصابت موشک‌های روسیه قرار گرفته اند.

روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه هدف از این اقدام را «حفاظت از افرادی عنوان کرد که به مدت ۸ سال توسط رژیم کی یف در معرض قلدری و نسل کشی قرار گرفته اند». این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمین‌های امنیتی به مسکو نشدند.