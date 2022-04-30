به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: خط لوله گاز در بخش جزیره قشم به‌طول تقریبی ۱۷ کیلومتر است که مسیرسازی آن به‌طور کامل اجرا شده است.

وی ادامه داد: حمل لوله مورد نیاز برای پروژه خط لوله ۳۰ اینچ با هماهنگی‌های انجام‌شده از بندر پهل به وسیله لندینگ‌کرافت به بندر لافت در حال اجراست و در مسیر خط لوله ریسه می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، در بخش HDD( حفاری افقی جهت‌دار برای نصب و عبور خطوط لوله گاز، برق و آب از رو یا زیر موانع طبیعی) نیز طبق اعلام پیمانکار اجرایی، دستگاه‌های حفاری ظرف مدت یک ماه در محل اجرا مستقر می‌شوند.

براساس این گزارش، برای نخستین‌بار در خاورمیانه یک خط لوله گاز ۳۰ اینچی در گستره‌ای به‌طول سه کیلومتر از زیر آب می‌گذرد که دستیابی به این موفقیت، رکوردی بی‌نظیر را در گنجینه افتخارهای صنعت گاز ثبت می‌کند.

بهره‌گیری از فناوری پیشرفته *HDD در این سطح، تاکنون در کشورهای معدودی در دنیا تجربه شده است که اکنون شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی مصمم است این پروژه را عملیاتی و نام ایران را وارد باشگاه کشورهای صاحب این فناوری مدرن کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران همچنین از نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰ مگاواتی قشم بازدید کرد که به‌منظور آشنایی با عملکرد تجهیزات و سیستم‌های نیروگاه قشم و استفاده از تجربیات این مجتمع، در پروژه بهینه‌سازی مصارف تاسیسات تقویت فشار گاز انجام شد و مدیران شرکت در مذاکرات تخصصی با کارشناسان این نیروگاه، سازوکار سیستم بازیافت‌کننده گرما را ارزیابی کردند.

به گفته نوشادی، ضرورت تدوین سناریوی بهینه‌سازی در این بخش با توجه به قرار داشتن تأسیسات تقویت فشار گاز در مناطق مختلف جغرافیایی و اقلیمی و کارکرد توربین‌ها و سیستم‌های نیروگاه در فصل‌های مختلف و تأثیر سرما و گرما بر این تجهیزات از جمله موارد مهمی بود که مورد بحث و تبادل نظر متخصصان طرفین و نیز تأیید و تأکید هر دو طرف (کارفرما و پیمانکار) قرار گرفت.

در پایان، مقرر شد گروه مپنا با توجه به انجام مطالعات امکان‌سنجی برای پروژه بازیافت اتلاف انرژی تأسیسات تقویت فشار گاز برای تاسیسات پتاوه، اطلاعات مورد نظر در این خصوص را تا پایان اردیبهشت‌ماه به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ارائه کند. نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰ مگاواتی قشم شامل دو توربین ۲۵ مگاواتی بوده و زیر نظر گروه مپنا اداره می‌شود.