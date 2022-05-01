روسیه ایستگاه فضایی بین المللی را ترک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، این تحریمها در نتیجه حمله روسیه به اوکراین وضع شده است.
به نوشته خبرگزاریهای رسمی تاس و ریانووستی، راگوزین در مصاحبهای اعلام کرد این تصمیم تایید شده است.
او در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی گفت: تصمیم ترک ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده است. ما مجبور نیستیم در این باره به طور عمومی صحبت کنیم. فقط میتوانم بگویم در راستای وظایف مان درباره پایان فعالیت در ایستگاه فضایی بین المللی با مهلتی یک ساله، به شرکایمان اطلاع رسانی میکنیم.
راگوزین در ماه آوریل از تحریمهای غرب علیه روسیه انتقاد کرده و گفته بود راسکاموس (سازمان فضایی روسیه) همکاری با ناسا و سازمان فضایی اروپا در ایستگاه فضایی بین المللی را متوقف خواهد کرد.
او در همان زمان در توئیتی نوشت: من معتقدم احیای روابط عادی بین شرکا در ایستگاه فضایی بین المللی و دیگر پروژههای مشترک احتمالاً در صورت لغو کامل و غیر مشروط تحریمهای غیرقانونی امکانپذیر خواهد بود.
از زمان حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه ۲۰۲۲ میلادی، آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس مجموعهای از تحریمهای اقتصادی علیه روسیه، ولادیمیر پوتین و بسیاری از افراد روسی وضع کردهاند.
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