خودرو حامل ۶۵ قبضه اسلحه غیر مجاز در کامیاران متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، سردار علی آزادی اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و نگهدارندگان سلاح با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان کامیاران با همکاری مشترک پلیس لرستان یک دستگاه خودرو حامل سلاح را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی این دو استان با هماهنگی مراجع قضائی خودرو پژو ۴۰۵ را در یکی از محورهای شهرستان کامیاران در عملیاتی ضربتی متوقف کردند و در بازرسی از آن تعداد ۶۵ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به دستگیری یک نفر از اعضای باند و تلاش در راستای دستگیری دیگر متهمان این پرونده، خاطر نشان کرد: متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.