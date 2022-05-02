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۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۰۱

فرمانده انتظامی کردستان:

خودرو حامل ۶۵ قبضه اسلحه غیر مجاز در کامیاران متوقف شد

خودرو حامل ۶۵ قبضه اسلحه غیر مجاز در کامیاران متوقف شد

کامیاران - فرمانده انتظامی کردستان از توقیف خودرو ۴۰۵ حامل ۶۵ قبضه سلاح توسط ماموران انتظامی شهرستان کامیاران با همکاری مشترک با پلیس اطلاعات و امنیت لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات انتظامی کردستان، سردار علی آزادی اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق سلاح و مهمات و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و نگهدارندگان سلاح با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان کامیاران با همکاری مشترک پلیس لرستان یک دستگاه خودرو حامل سلاح را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی این دو استان با هماهنگی مراجع قضائی خودرو پژو ۴۰۵ را در یکی از محورهای شهرستان کامیاران در عملیاتی ضربتی متوقف کردند و در بازرسی از آن تعداد ۶۵ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به دستگیری یک نفر از اعضای باند و تلاش در راستای دستگیری دیگر متهمان این پرونده، خاطر نشان کرد: متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 5481376

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