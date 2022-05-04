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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۷:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

افزایش مبلغ وام پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش مبلغ وام پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران از افزایش مبلغ وام پرداختی به بازنشستگان این سازمان خبر داد و گفت: امسال تعداد بیشتری از بازنشستگان می‌توانند این وام را دریافت کنند.

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وام قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: کانون عالی بازنشستگان پیگیری‌های لازم را برای افزایش مبلغ وام بازنشستگان این سازمان انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چند روز قبل موافقت خود را با این افزایش اعلام کرده است، گفت: امیدواریم شرایط و اعتبار لازم برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به بازنشستگان هر چه زودتر مهیا شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان سراسر کشور وام ۷ میلیون تومانی را دریافت کردند که البته پرداخت وام طی چند مرحله انجام شد و امسال قرار است علاوه بر افزایش مبلغ، شرایطی فراهم شود که تعداد بیشتری از بازنشستگان بتوانند این وام را دریافت کنند.

دهقان کیا همچنین در خصوص سفرهای زیارتی بازنشستگان اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا طرح اعزام زائران به سفرهای زیارتی و سیاحتی متوقف شده بود که این طرح مجدداً قرار است از سر گرفته شود.

به گفته وی، کانون عالی بازنشستگان پیگیری‌های لازم برای محقق شدن این طرح را نیز انجام داده است.

کد مطلب 5481781
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
      0 0
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      دروغه این وام ها فقط به خودشون میدن
    • US ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
      0 0
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      سازمان تامین احتماعی پیش خودش چی فکر میکنه؟ وام؟ وام به وام به چه درد میخوره؟ پولی که به ملت میدید و بدهکارش میکنید و ازش پس میگیرید. ۱۰٪ به حقوقها اضافه کردید و از اونطرف اجناسی که بیش از۵۰٪ درصد افزایش پیدا کرده. مثلا ماکارانی که ۱۵۰٪ درصد افزایش داشته.
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
      0 0
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      امسالو ول کردن چسبدن به سال دیگه.تا اونموقع کی مرده زنده.زمان حال را دریاب
    • کبری شیخ IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
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      سلام ببخشید من وام میخواهم برای رهن منزل اگه پول رهن نداشته باشم وسایل منزلم در خیابان هست خواهشمندم کمکم کنید

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