افزایش مبلغ وام پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وام قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: کانون عالی بازنشستگان پیگیری‌های لازم را برای افزایش مبلغ وام بازنشستگان این سازمان انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی چند روز قبل موافقت خود را با این افزایش اعلام کرده است، گفت: امیدواریم شرایط و اعتبار لازم برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به بازنشستگان هر چه زودتر مهیا شود.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان سراسر کشور وام ۷ میلیون تومانی را دریافت کردند که البته پرداخت وام طی چند مرحله انجام شد و امسال قرار است علاوه بر افزایش مبلغ، شرایطی فراهم شود که تعداد بیشتری از بازنشستگان بتوانند این وام را دریافت کنند.

دهقان کیا همچنین در خصوص سفرهای زیارتی بازنشستگان اظهار داشت: با شیوع ویروس کرونا طرح اعزام زائران به سفرهای زیارتی و سیاحتی متوقف شده بود که این طرح مجدداً قرار است از سر گرفته شود.

به گفته وی، کانون عالی بازنشستگان پیگیری‌های لازم برای محقق شدن این طرح را نیز انجام داده است.