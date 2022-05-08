ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده، رقم وام بازنشستگان از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی درخصوص ثبت‌نام وام قرض‌الحسنه بازنشستگان، تاکید کرد: بازنشستگان می‌توانند از خرداد ماه از طریق دفاتر کانون بازنشستگی در استان‌های مختلف نسبت به ثبت‌نام خود و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: همچنین به زودی سایتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی جهت ثبت‌نام بازنشستگان برای وام قرض‌الحسنه اعلام خواهد شد و بازنشستگان از این طریق هم می‌توانند نسبت به ثبت‌نام وام اقدام کنند.

اسفندیاری در رابطه با تعداد بازنشستگان دریافت کننده وام قرض‌الحسنه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی محدودیتی برای ثبت‌نام ندارد و امسال ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از این تسهیلات بهره می برند.

وی گفت: پس از ثبت‌نام بازنشستگان در دفاتر کانون بازنشستگی و به زودی از طریق سایت ذکر شده؛ این افراد جهت دریافت وام خود به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.