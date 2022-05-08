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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۰۰

معاون سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛

ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی

ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ثبت نام وام قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی آغاز می شود.

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده، رقم وام بازنشستگان از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی درخصوص ثبت‌نام وام قرض‌الحسنه بازنشستگان، تاکید کرد: بازنشستگان می‌توانند از خرداد ماه از طریق دفاتر کانون بازنشستگی در استان‌های مختلف نسبت به ثبت‌نام خود و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور استان‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: همچنین به زودی سایتی از سوی سازمان تأمین اجتماعی جهت ثبت‌نام بازنشستگان برای وام قرض‌الحسنه اعلام خواهد شد و بازنشستگان از این طریق هم می‌توانند نسبت به ثبت‌نام وام اقدام کنند.

اسفندیاری در رابطه با تعداد بازنشستگان دریافت کننده وام قرض‌الحسنه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی محدودیتی برای ثبت‌نام ندارد و امسال ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از این تسهیلات بهره می برند.

وی گفت: پس از ثبت‌نام بازنشستگان در دفاتر کانون بازنشستگی و به زودی از طریق سایت ذکر شده؛ این افراد جهت دریافت وام خود به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

کد مطلب 5484180
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      احکام رو سریع صادر کنید / وام نمیخواهیم
    • AE ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خواهشمندم به شهرستان ها هم. وام. تعلق بگیرد. مثلآ ما در شهرستان درگز زندگی میکنیم. از تمام. حقوق بازنشستگان محروم هستیم. لطفا پیگیری نمایید
    • ش ز IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      منکه پارسال اسم نوشتم برای وام ۷ میلیونی هنوز بهم ندادن چرا ؟
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      2 0
      پاسخ
      وام میخواییم چکار حقوق‌ها رو افزایش بدید
    • فرزین حسینی IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      شما را به خدا قسم ميدم کم به اين بازنشستگان بدبخت وعده ووعید دروغ بدین من پارسال براي وام ۷ ميليوني ثبت نام کردم‌ براي ترمیم دندان‌ها م نياز داشتم الآن ۸ ماه میگذره هیچ خبري نیست
    • حمید رضا غلامرضایی IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      10 0
      پاسخ
      با سلام اگر ثبت نام وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سایت باشد بهتر است چون در کانونها فقط به اشنا های خودشان را معرفی میکنند دست کانون را از معرفی به بانک جهت گرفتن وام کوتاه کنید با تشکر
    • محمد معمولی نسب IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام لطفاً افزایش حقوق ها را انجام بدهید و الا سنگ کیندازم تو رودخونه خدا،
    • عبدلی میرزانژاد IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام آیا محسبه افزایش حقوق مستمری بگیران اول با ۲۵ درصد جمع میگردد سپس ۳۸ درصد افزایش را محاسبه می نمایند؟
    • ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      فیش اردیبهشت ماه بدون افزایش چاپ شده
    • نادیه مجیدی نسب IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      پس ما که که دوساله نامه دادیم ودرخواست کردیم چی میشه. توروخدا بفکر ما باشید

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