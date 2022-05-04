تدوین طرح جامع مداخلات روانی در پساکرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حاجبی گفت: با توجه به دستور وزیر بهداشت در ستاد سلامت مقابله با بیماری کرونا، دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد حوزه معاونت بهداشت، در طی فرآیند تقسیم کار ملی و با مشارکت دستگاههای ذیربط اولویتهایی را در حوزه سلامت روانی و اجتماعی مرتبط با ایام کرونا و پساکرونا تعیین کرده است.
وی افزود: این اولویتها در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مستقر در وزارت کشور نیز مطرح و به صورت اولیه تصویب شده است.
حاجبی بیان داشت: همچنین با دستگاهها هماهنگی به عمل آمده که جهت پرداختن به این اولویتها و برنامهریزی برای مداخلات اجرایی، برنامه عملیاتی ارائه بدهند. به این صورت که برنامه عملیاتی مرتبط با هر اولویت توسط دستگاه اصلی و با همکاری دستگاههای معین تدوین و ارائه شود.
وی افزود: تجمیع این برنامهها، یک برنامه عملیاتی جامع خواهد بود که در اسرع وقت جهت تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه خواهد شد.
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: از طرف دیگر، به دنبال انتخاب دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی به عنوان مسئول رصدخانه اجتماعی کووید -۱۹، این دفتر از مدتی پیش برای تعیین پیامدهای روانی اجتماعی ایام همه گیری کووید ۱۹ و همچنین تدوین مداخلات مبتنی بر شواهد، پیشنهاد تدوین طرح جامعی را به این دانشگاه ارائه داده است.
وی افزود: انتظار میرود با توجه به توان و ظرفیت علمی موجود در این دانشگاه، همکاران ما به زودی طرح نهایی را برای بهره برداری به این حوزه ارائه کنند.
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