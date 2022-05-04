نوای رحمت دف نوازان کردستانی در «پالنگان»

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی روز چهارشنبه در نشستی مجازی با خبرنگاران ضمن تبریک عید سعید فطر اظهار کرد: حوزه هنری استان کردستان با همکاری و همراهی فرمانداری شهرستان کامیاران در سومین اجرای گروهی دف نوازان در سال جاری شاهد اجرای گروهی ۵۰۰ دف نواز کردستانی به مناسبت عید سعید فطر در پالنگان خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای گروهی ۳۰۰ دف نواز کردستانی در جشن ملی نوروز در تهران و سنندج در ابتدای سال جاری گفت: دف و دف نوازی یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی مردم کردستان است که از احترام و جایگاه ویژه ای نزد مردم این دیار برخوردار است.

مرادی افزود: نوای عرفانی این ساز هنگامی که با صدای مولودی خوانان و مداحان توانمند با بهره گیری از اشعار نغز شاعران به شکر گزاری از درگاه احدیت و ذکر اوصاف پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام می‌پردازند هم آوا می‌گردد، مخاطب را به عالم والا سوق و روح‌ها را صیقل می‌دهد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به نامگذاری سنندج به عنوان پایتخت دف جهان، ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامان در یونسکو و ثبت دف سازی و دف نوازی به عنوان یک میراث معنوی مردم کردستان تصریح کرد: این امکان وجود دارد که متولیان امر برای ثبت این مهم به عنوان یک میراث معنوی جهانی اقدام کنند تا نام و آوازه هنر و فرهنگ کردستان و ایران بیش از پیش جهانی شود.

مرادی به به برگزاری ۹ دوره جشنواره بین المللی دف نوای رحمت اشاره کرد و افزود: دهمین دوره این جشنواره تیرماه سال جاری با حضور دف نوازان سراسر کشور و تلاش در جهت حضور گروه‌های خارجی با بخش‌های جدید همزمان با عیدین سعیدین قربان و غدیر در سنندج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال خوب هنرمندان کشور از این جشنواره گفت: خوشبختانه این جشنواره که یکی از مهمترین مؤلفه‌های اصلی کسب عنوان شهر خلاق موسیقی از طرف یونسکو به سنندج بوده و به عنوان یک جشنواره رده اول موسیقی جهانی شناخته شده است که در بحث اقتصاد هنر و توریسم فرهنگی بسیار موفق عمل کرده است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان در خصوص برنامه‌های فرهنگی و هنری در نظر گرفته شده برای اجرا در پالنگان گفت: در کنار اجرای دف نوازان، اجرای گروه ۵۰ نفری تنبورنوازان و اجرای شمشال و نرمه نای در کنار دیگر برنامه‌های متنوع دیگر در نظر گرفته شده است.

مرادی با قدردانی از استاندار کردستان و فرماندار شهرستان کامیاران در فراهم سازی شرایط و امکانات لازم اجرای این جشن بزرگ افزود: این برنامه چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ در منطقه تاریخی و توریستی پالنگان آغاز می‌شود.