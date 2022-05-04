  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

رئیس سازمان امداد و نجات عنوان کرد؛

امدادرسانی هلال احمر به ۱۹۵۰ هموطن حادثه دیده در سیل

امدادرسانی هلال احمر به ۱۹۵۰ هموطن حادثه دیده در سیل

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از امدادرسانی به ۱۹۵۰ حادثه دیده در سیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ولی‌پور، از امدادرسانی به متاثرین سیل و آب‌گرفتگی در ۱۷ استان کشور و اسکان اضطراری ۲۸۰ نفر از ۶ اردیبهشت تا ساعت ۷ صبح امروز چهاردهم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: به ۱۹۵۰ نفر در ۷۰ شهرستان کشور شامل هفت شهر، ۴۸ روستا، ۲۵ منطقه عشایر نشین که زندگی روزمره آن‌ها متأثر از سیلاب و آب‌گرفتگی بود، امدادرسانی شد.

وی افزود: از این تعداد ۲۸۰ نفر اسکان اضطراری دریافت کردند، ۶۰ نفر به نقاط امن منتقل شدند و با کمک ۱۷۵ تیم عملیاتی هلال‌احمر تخلیه آب از ۲۰۰ منزل مسکونی صورت گرفت.
ولی‌پور با اشاره به اقلام توزیع شده میان حادثه دیدگان گفت: ۵۹ تخته چادر، ۷۴۲ کیلوگرم نایلون، ۸۷۶ پتو، ۲۳۱ تخته موکت، ۱۱۰ بسته غذایی، ۲۹۷ قوطی کنسرو، ۳۱۲ گرم برنج و ۱۱۰ قرص نان در بین حادثه‌دیدگان توزیع شد.
وی ادامه داد: در این ۹ روز سیل و آب‌گرفتگی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد را درگیر کرده بود.
رئیس سازمان امداد و نجات از فوت ۲ نفر از هم‌وطنان خبر داد و گفت: متأسفانه در شهرستان هریس، آذربایجان غربی یک نفر بر اثر سیل و در شمیرانات تهران نیز یک نفر به دلیل رعدوبرق درگذشت.
کد مطلب 5482016
مهشید جعفری معظم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها