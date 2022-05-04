امدادرسانی هلال احمر به ۱۹۵۰ هموطن حادثه دیده در سیل

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی ولی‌پور، از امدادرسانی به متاثرین سیل و آب‌گرفتگی در ۱۷ استان کشور و اسکان اضطراری ۲۸۰ نفر از ۶ اردیبهشت تا ساعت ۷ صبح امروز چهاردهم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: به ۱۹۵۰ نفر در ۷۰ شهرستان کشور شامل هفت شهر، ۴۸ روستا، ۲۵ منطقه عشایر نشین که زندگی روزمره آن‌ها متأثر از سیلاب و آب‌گرفتگی بود، امدادرسانی شد.

وی افزود: از این تعداد ۲۸۰ نفر اسکان اضطراری دریافت کردند، ۶۰ نفر به نقاط امن منتقل شدند و با کمک ۱۷۵ تیم عملیاتی هلال‌احمر تخلیه آب از ۲۰۰ منزل مسکونی صورت گرفت.

ولی‌پور با اشاره به اقلام توزیع شده میان حادثه دیدگان گفت: ۵۹ تخته چادر، ۷۴۲ کیلوگرم نایلون، ۸۷۶ پتو، ۲۳۱ تخته موکت، ۱۱۰ بسته غذایی، ۲۹۷ قوطی کنسرو، ۳۱۲ گرم برنج و ۱۱۰ قرص نان در بین حادثه‌دیدگان توزیع شد.

وی ادامه داد: در این ۹ روز سیل و آب‌گرفتگی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و یزد را درگیر کرده بود.