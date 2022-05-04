روسیه نشست شورای امنیت با اتحادیه اروپا را تحریم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، در ادامه تنش های میان مسکو و بروکسل، روسیه نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل با کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا را تحریم خواهد کرد.

بنا به اعلام منابع دیپلماتیک روس، این اقدام مسکو در ارتباط با وضعیت اوکراین و مواضع اروپا اتخاذ شده است.

نشست غیررسمی سالانه میان شورای امنیت و کمیته امنیتی اروپا از سال ۲۰۱۹ به دلیل همه گیری کرونا برگزار نشده است. انتظار می‌رود نشست روز چهارشنبه به تعامل بروکسل با سازمان ملل، در کشورهایی که هر دو سازمان در آن‌ها فعال هستند، بپردازد. در پی آغاز درگیری ها در اوکراین، روسیه که یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت است، از چندین نهاد سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر اخراج شده است.

بنا به اعلام مقامات بروکسل، انتظار می‌رود کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی این اتحادیه، این هفته بسته تحریم‌های جدید از جمله تحریم احتمالی نفتی را پیشنهاد دهد. اقدامی که مسکو را از جریان درآمدی بزرگ محروم می‌کند، هر چند تاکنون تصمیم گیری بر سر این موضوع محل اختلاف خود اعضای اتحادیه اروپا بوده است.

از ابتدای مارس و آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا پنج بسته تحریمی را علیه مسکو تصویب کرده و بسته ششمی را در دست بررسی دارد. این تحریم‌ها که بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه را هدف قرار می‌دهند، از سوی مسکو غیرقانونی و غیر موجه تلقی می‌شوند.