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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۴۱

فرانسه:

تحریم های نفتی روسیه این هفته تصویب می شود

تحریم های نفتی روسیه این هفته تصویب می شود

وزیر امور اروپایی فرانسه امروز اعلام کرد که اتحادیه اروپا در روزهای آتی بر سر بسته تحریمی ششم روسیه به توافق می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دولت فرانسه امروز سه شنبه از احتمال دستیابی اروپا به توافق بر سر وضع تحریم های نفتی روسیه در هفته جاری خبر داد.

«کلمنت بوون» وزیر امور اروپا در فرانسه در این خصوص گفت که اعضای اتحادیه اروپا می توانند این هفته بر سر پیشنهاد کمیسیون اروپا برای ممنوعیت واردات نفت از روسیه به توافق برسند.

وزیر امور اروپا در فرانسه به شبکه تلویزیونی «ال سی آی» گفت: تصور می کنم می‌توانیم این هفته به توافقی برسیم.

به گفته این مقام فرانسوی، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه قرار است اواخر امروز با «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر مجارستان بر سرتحریم های تازه روسیه گفتگو کند.

مجارستان سرسخت ترین منتقد تحریم نفت روسیه است.

برغم تلاش های بروکسل برای وضع تحریم های نفتی علیه روسیه، پیشتر کشورهای یونان، مولداوی و مجارستان اعلام کردند که همچنان نمی‌توانند قید گاز روسیه را بزنند و طبق برنامه ای که مسکو تعیین کرده به پرداخت‌های خود ادامه می‌دهند.

«پیتر سیجارتو» وزیر امور خارجه مجارستان اخیراً گفت که مجارستان از پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روسیه طی 6 ماه آینده حمایت نخواهد کرد.

پیشتر «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا هم اعلام کرده بود که خرید نفت خام روسیه در مدت 6 ماه و محصولات پالایش شده نفتی روسیه تا پایان سال در اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، مجارستان سال گذشته بیش از نیمی از واردات نفت خام و محصولات نفتی خود را از روسیه دریافت کرده بود.

کد مطلب 5486747

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