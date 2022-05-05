  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

وزارت دفاع روسیه

تعداد ۳ فروند جنگنده و ۱۴ پهپاد اوکراینی سرنگون شدند

تعداد ۳ فروند جنگنده و ۱۴ پهپاد اوکراینی سرنگون شدند

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست خبری خود از آخرین آمار خسارات وارده به نیروهای اوکراینی در طول شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور بیش از ۳ فروند جنگنده نیروی هوایی اوکراین شامل یک فروند بمب افکن «سوخ و-۲۴» (Su-۲۴) را سرنگون کردند.

وی همچنین افزود که تعداد ۱۴ فروند پهپاد اوکراینی نیز ساقط گشته اند.

کوناشنکوف در ادامه گفت که هوانوردی عملیاتی-تاکتیکی نیروی هوافضای روسیه در شب گذشته ۹۳ منطقه تمرکز نیروی انسانی و تجهیزات نظامی نیروهای اوکراینی را هدف قرار داده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه همچنین افزود که نیروهای مسلح روسیه ۴ ناحیه را که نیروها و تجهیزات دشمن در آنها در منطقه «کراماتورسک» متمرکز شده بود، منهدم کردند.

همچنین نیروهای راکتی روسیه دو پست فرماندهی نیروهای اوکراینی، دو پرتابگر و یک خودروی بارگیری سیستم موشکی «توچکا-یو» و همچنین یک سامانه آتشار توپخانه را منهدم نمودند.

وی در پایان نیز گفت که توپخانه نیروهای مسلح روسیه ۳۲ پست فرماندهی اوکراین، پنج انبار، بیش از ۶۰۰ تن از ملی‌گرایان اوکراینی و ۶۱ قطعه تجهیزات آنها را در طول شب منهدم کرد.

کد مطلب 5482499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
      2 5
      پاسخ
      اگر راست می گویید پس چرا هنوز اوکراین سقوط نکرده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها