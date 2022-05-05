دستگیری عاملان تیراندازی منجر به قتل در شوش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله یاری زاده درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح جنگی که باعث قتل یک نفر نوجوان شده بود، مأموران پلیس بلافاصله تحقیق و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: این فرماندهی با تشکیل تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی و کارکنان پلیس اطلاعات و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیات‌های جداگانه در کمتر از ۸ ساعت ۴ نفر از عوامل اصلی تیر اندازی را دستگیر کردند.

یاری زاده با بیان اینکه مأموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان دو دستگاه موتور سیکلت و دو قبضه سلاح جنگی کلاش را کشف کردند، عنوان کرد: متهمان علت و انگیزه قتل را اختلاف قبلی اعلام کردند.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس نیز در عملیات‌های دیگر ۹ نفر از عاملان تیر اندازی ها را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان نیز ۳ قبضه سلاح جنگی کلاش و یک قبضه سلاح شکاری وینچستر شورشی کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی شوش گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.