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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۳

فرماندار قرچک خبر داد؛

برخورد قاطع با احتکار گران‌فروشی و تعطیلی نانوایی‌ها در قرچک

برخورد قاطع با احتکار گران‌فروشی و تعطیلی نانوایی‌ها در قرچک

قرچک- فرماندار قرچک از برخورد قاطع با احتکار گران‌فروشی و تعطیلی نانوایی‌ها در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی‌نژاد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در زمینه تأمین آرد نانوایی‌ها و سایر اقلام اساسی مشکلی وجود نداشته و قیمت‌ها تحت کنترل و نظارت است.

فاتحی نژاد گفت: آرد موردنیاز نانوایی‌های سنتی فعال همچون گذشته تأمین شده و نانوایان نیز نان موردنیاز مردم را با همان قیمت قبل عرضه می‌کنند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: نظارت‌ها در تمامی روزهای هفته با دقت بیشتری صورت می‌گیرد و با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی می‌شود.

فرماندار قرچک بیان داشت: نانوایی‌هایی که خودسرانه نسبت به افزایش قیمت نان و تعطیلی واحد مربوطه اقدام کنند و عده‌ای سودجو که معیشت مردم را دچار اختلال کرده و دست به احتکار بزنند، متخلف بوده و با آنان برخورد قاطع می‌شود.

وی عنوان داشت: از مردم می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی در زمینه افزایش خودسرانه قیمت نان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان رسیدگی شود.

کد مطلب 5482715

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