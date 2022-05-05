بازگشایی مسیر گیوی به خلخال تا شنبه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، کلیمالله وثوقی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از محور کوهستانی گیوی به خلخال اظهار کرد: دوم اردیبهشت ماه امسال به دنبال ریزش سنگ در این مسیر و احتمال رانش، مسدود شدن محور ارتباطی گیوی به خلخال را شاهد بودیم که به رغم وعده در آن مقطع مبنی بر بازگشایی این مسیر در کوتاهترین زمان شاهد رانش پرحجم در این مسیر بودیم.
وی تصریح کرد: ما سعی کردیم تا از نقطه بالا مناطق رانشی و ریزشی را تثبیت کرده و نسبت به سبکسازی فرآیند عمرانی اقدامات لازم را انجام دهیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل گفت: از ۱۰۰ متر بالاتر از فضای رانشی، عملیات تثبیت و سبکسازی انجام شد که این کار ما را سنگین کرد و همکاران ما تلاش کردند تا احتمال خطر رانش بعدی را نیز برطرف کنند.
وثوقی افزود: این مسیر کوهستانی که بخشی از آن نیز در گذشته دچار رانش شده بود، همچنان جز مسیرهای کوهستانی با ریزشهای احتمالی است و ما سعی میکنیم در آینده نقاط پرخطر آن را نیز به تدریج ایمنسازی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۰ دستگاه ماشینآلات از دوم اردیبهشت تاکنون در این مسیر کار میکنند و نیروهای کارگری و راهداری تلاششان بر این است تا سنگهای بزرگ و حجیم را از مسیر برداشته و با ماشینآلات مختلف آن را به نقطه مشخص شده هدایت کنند.
وثوقی اضافه کرد: امیدواریم تا فردا عملیات بازگشایی در این مسیر به اتمام رسیده و از روز شنبه این مسیر که محور ارتباطی اصلی گیوی به خلخال است، با ایمنسازی مناسب آماده بهرهبرداری شود.
وی بیان کرد: ما در طول این مسیر سعی کردیم تا هموطنان را متوجه رانش و مسدود بودن محور ارتباطی گیوی به خلخال کنیم و با نصب تابلوها، علائم و اطلاعرسانی از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها سعی شده بود تا مردم در جریان عملیات بهسازی و بازسازی این مسیر قرار گیرند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل ادامه داد: هر چند مردم این منطقه انتظار داشتند تا در کوتاهترین زمان این محور ارتباطی بازگشایی شود، اما کار سنگینی را در تثبیت و ایمنسازی رانش احتمالی در پیش داشتیم که با تلاش همکاران این عملیات به سرانجام رسیده و سعی بر ایمنسازی در عبور و مرور کم خطر همشهریان و هموطنان در این مسیر است.
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