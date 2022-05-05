واکنش حماس و جهاد اسلامی به عملیات مقاومتی در نزدیکی تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین عملیات مقاومتی در نزدیکی تل آویو را که به کشته و زخمی شدن چند صهیونیست منجر گردید، تبریک گفتند.

بر اساس این گزارش، «محمد حمید» عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: عملیات قهرمانانه در منطقه العاد را که پیروزی الاقصی بشمار می رود، تبریک می گوییم.

وی همچنین افزود که هتک حرمت مسجدالاقصی توسط نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست تجاوز علیه تمام خطوط قرمز است و ملت ما به واکنش به این تجاوزات ادامه خواهد داد.

محمد حمید تاکید کرد: دشمن گمان می کرد که توطئه غربی و عربی مانع از خشم آزادیخواهان خواهد شد. اشغالگران بدانند که ملت فلسطین به ما اطمینان می دهد که واکنش به جنایات و اقدامات تحریک آمیز در مسجدالاقصی حتمی خواهد بود.

از سوی دیگر، سخنگوی جنبش حماس نیز این عملیات را بخشی از خشم ملت فلسطین علیه تجاوزات اشغالگران علیه مقدسات دانست.

حازم قاسم تاکید کرد که یورش به مسجدالاقصی بدون واکنش و مجازات نخواهد بود.

وی همچنین افزود که عملیات قهرمانانه در تل آویو اجرای عملی هشدار مقاومت درباره خط قرمز بودن الاقصی است.