کویت و قطر یورش صهیونیستها به مسجد الاقصی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الآن، درپی یورش‌های پی درپی نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به صحن مقدس مسجد الاقصی در قدس اشغالی برخی کشورهای اسلامی و عربی منطقه با صدور بیانیه‌هایی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

کویت با صدور بیانیه‌ای صدور مجوز از سوی مقامات رژیم اشغالگر برای یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی را محکوم کرد و نسبت به عواقب وخیم ادامه چنین اقدامات غیرقانونی علیه فلسطینیان هشدار داد.

وزارت خارجه این کشور همچنین اقدامات شهرک نشینان اسرائیلی را خلاف قوانین بین المللی نظیر توافق ژنو عنوان کرد و خواستار توقف ایجاد تنش و درگیری از سوی صهیونیست‌ها شد.

وزارت خارجه قطر نیز اقدامات تنش آمیز چند هفته اخیر اشغالگران در مسجد الاقصی را محکوم و غیرقابل پذیرش خواند و مسئولیت حمله شهرک نشینان به نمازگزاران فلسطینی از جمله زنان را متوجه مقامات رژیم اسرائیل دانست.

دوحه همچنین یورش صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی را توهین و بی احترامی به مقدسات ارزشمند مسلمانان جهان در قدس و سرزمین فلسطین خواند.