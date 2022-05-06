به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر اردبیل همزمان با هفته معلم در مصلی این شهر، با قدردانی از تلاش معلمان در ایام کرونا در سنگر آموزش و مجاهدت‌های انجام شده در این حوزه اظهار کرد: پیشرفت کشور و توسعه همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش و همت معلمانی است که در این جایگاه سعی می‌کنند وظیفه خطیر خود را به شایستگی انجام دهند.

وی ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و تربیتی را در مدارس در ایام پساکرونا یادآور شد و تصریح کرد: معلمان با بازگشایی مدارس سعی می‌کنند تا به تقویت جبهه آموزشی و تربیتی همتی راستین داشته و حیات طیبه‌ای که در نظام آموزش و پرورش به آن تاکید شده، در تحقق آن تلاش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از آموزش و پرورش به عنوان مولد و منبع تولید نیروی انسانی متخصص و ماهر در مسیر توسعه متوازن و پایدار یاد کرد و گفت: فضای آموزشی باید برای نسل آینده لذت‌بخش و در عین حال زمینه‌ساز ارتقا مهارت و توانمندی باشد.

صفری افزود: ما در آموزش و پرورش به دنبال تحول‌خواهی هستیم و در تحقق تمدن نوین اسلامی سعی ما بر این است تا به جهاد آموزشی، تربیتی و پرورشی کمک کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در این جهاد مقدس معلمان در صف اول قرار دارند و باید تلاش کنند تا در کنار اولیای دانش‌آموزان، مدیران و مربیان مدارس به ارتقا کیفی برنامه‌های آموزش و پرورش کمک کنند.

صفری ضرورت ارتباط مستمر اولیا و دانش‌آموزان را در همراهی با معلمان و مدیران یادآور شد و اضافه کرد: تنها کلید تحول جامعه به دست معلمان افتاده و باید در تراز نظام اسلامی بهترین نسل را تربیت و تحویل جامعه دهیم.

وی مبنای علم را در عصر حاضر دانش‌بنیان و تحول‌خواهی دانست و بیان کرد: آموزش و پرورش در تحقق این شعار سعی دارد تا دانش‌آموزان را به عنوان نسل آینده به سمت هنرستان‌ها و مراکز مهارتی سوق دهد تا آنها با ایده‌های نو و خلاقانه بتوانند به تولید کمک کنند.

صفری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در سال مزین به «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» در کنار هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای، سعی داریم تا فرآیند تحصیلی را نیز در نظام آموزش و پرورش به نحوی تعریف کنیم تا خود دانش‌آموزان نخبه و با استعداد نیز راغب به حضور در هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای شوند تا از این طریق وارد بازار کار شده و به تولید کمک کنند.

وی شرایط سخت کشور را در اوضاع تحریمی یادآور شد و تصریح کرد: برای گذر از تحریم استکبار جهانی ما به نسل توانمند در عرصه تولید و دانش‌بنیان در ایجاد تحول نیازمندیم.

صفری از اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: در هفته آینده رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت نهایی شده و به تصویب می‌رسد تا شاهد ابلاغ آن در استان‌ها و صدور احکام برای معلمان باشیم.

وی افزود: همه معلمانی که با رسته آموزشی استخدام شده و در مدارس مشغول آموزش و پرورش هستند، مشمول طرح رتبه‌بندی می‌شوند و قطعاً دولت مصمم به اجرای رتبه‌بندی معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در ادامه خاطرنشان کرد: برخلاف هشت سال گذشته که ۲۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح مصوب شده و ریالی از آن تخصیص نیافته بود، از اول دولت سیزدهم تلاش بر این است تا رتبه‌بندی اجرایی شده و برای تحقق آن ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع نیز در سال اول در نظر گرفته شده است.

در کنار سخنرانی مدیرکل آموزش و پرورش، گروه سرود اجرای برنامه کرده و میز خدمت از سوی مدیران و معاونان آموزش و پرورش برپا شده بود تا اهالی استان اردبیل با حضور در مصلی به طرح و بیان مشکلات خود بپردازند.