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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۲۶

در خطبه‌های نمازجمعه بناب مطرح شد؛

مشکلات اقتصادی جدی است/ ضرورت تلاش برای گره گشایی در معیشت مردم

مشکلات اقتصادی جدی است/ ضرورت تلاش برای گره گشایی در معیشت مردم

بناب- امام جمعه بناب با بیان اینکه مشکلات اقتصادی جدی است، گفت: تورم و گرانی یک پدیده جهانی است ولی سهم کشورمان از این پدیده بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر امروز جمعه در خطبه‌های آئین عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور مقطعی و زودگذر است؛ افزود: عظمت و شکوهی که مردم ایران به ارمغان آورده‌اند با هیچ چیز قابل قیاس نیست.

وی تصریح کرد: علیرغم اینکه از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم انتقاد و گلایه‌هایی داریم ولی مسئولین رده بالای کشور بطور شبانه روزی در تلاش هستند برای بهبود وضع موجود قدم بردارند.

خطیب جمعه شهرستان بناب خاطرنشان کرد: بلااستثنا در تمام مکتب‌های اسلام این تهدیدات و تحریم‌ها در زمان‌های خود وجود داشته و خواهد داشت و قطعاً عزت و شوکتی که نصیب ملت ایران اسلامی شده است، هزینه‌هایی نیز خواهد داشت و باید در برابر این تحریم‌ها و تهدیدات مقاوم بود.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس به سالروز تخریب قبور ائمه معصومین (ع) در سال ۱۳۴۴ توسط فرقه بهائیت اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت گفت: قطعاً حرکت‌های شوم و بی منطق در طول تاریخ اتفاق افتاده و این اقدامات رذیلانه دلایل حقانیت مکتب شیعه و وحشی گری و سلفی گری آنهاست و این همان تفکر سقیفه است که ظهور و بروز می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در ادامه خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان تأکید کرد: این گونه حرکت‌های بی منطق محکوم است، چرا که قبول آل محمد (ص) نیز برای فرقه ضاله بهائیت قابل قبول نیست.

کد مطلب 5483082

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