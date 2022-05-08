احتمال تولید واکسن کرونا به شکل قرص در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، واکسن‌های فعلی خطر ابتلاء به بیماری جدی کووید ۱۹ و بستری شدن در بیمارستان را کاهش می‌دهند، اما در برابر مقابله با عفونت با کروناویروس خیلی مؤثر نیستند.

«استفانی لانگل»، سرپرست این مطالعه از دانشگاه دوک در کارولینای شمالی، در این باره می‌گوید: «توسعه واکسن‌هایی که نه تنها در برابر بیماری‌ها نقش محافظتی دارند، بلکه انتقال به افراد واکسینه نشده را کاهش می‌دهند، فایده قابل توجهی خواهد داشت.»

در آزمایش‌هایی که روی همستر انجام شد، واکسن باعث واکنش آنتی‌بادی قوی در خون و ریه‌ها شد. هنگامی که حیوانات در سطوح بالا در معرض کروناویروس قرار گرفتند و به عفونت‌های جدید مبتلا شدند، نسبت به همسترهای واکسینه نشده علائم کمتری داشتند.

بر اساس این مطالعه، همسترهای واکسینه شده دارای مقادیر کمتری ویروس عفونی در بینی و ریه‌ها بودند، بنابراین از طریق قرار گرفتن در معرض هوای معمولی ویروس را دفع نکردند.

نویسندگان مطالعه توضیح دادند که واکسن جدید از یک آدنوویروس به عنوان یک ناقل برای بیان پروتئین خوشه‌ای کروناویروس استفاده می‌کند.

برخلاف واکسن‌هایی که به عضله تزریق می‌شوند، واکسن آزمایشی به شکل قرص به دنبال خنثی کردن ویروس کرونا با افزایش تولید ایمونوگلوبولین A- اولین خط دفاعی سیستم ایمنی در برابر عوامل بیماری‌زا- در بافت مخاطی بینی و ریه‌ها است.

به گفته محققان، محافظت از این قسمت‌ها باعث می‌شود که افراد واکسینه شده در هنگام عطسه یا سرفه، ویروس عفونی را کمتر منتقل کنند.

لانگل گفت: «داده‌های ما نشان می‌دهد که ایمن‌سازی مخاطی یک رویکرد مناسب برای کاهش شیوع کووید از طریق انتقال هوا است.»

این مطالعه بر روی نسخه اصلی ویروس کرونا متمرکز بوده است. اینکه آیا نتایج به‌دست‌آمده در مطالعات حیوانی می‌تواند در انسان‌ها نیز تکرار شود، باید مورد بررسی قرار گیرد.