ترمیم و ایمن سازی معابر مناطق ۲۲ گانه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نظری در تشریح طرح «راه خدمت» افزود: گام اول این طرح با عنوان طرح ویژه ترمیم و ایمن سازی معابر مناطق ۲۲ گانه از اردیبهشت امسال آغاز و تا پایان تیر ادامه دارد که امیدواریم در این مدت بهسازی در معابر شناسایی شده، به خوبی انجام شود.

وی هدف از آغاز این طرح را ارتقا کیفیت معابر، استاندارد سازی رویه‌ها، رفع نواقص و جلوگیری از گسترش خرابی‌ها را عنوان کرد و گفت: این طرح در ۳ گام فنی و عمرانی، حمل و نقل و ترافیک و خدمات شهری و محیط زیست به منظور بهسازی معابر جهت رضایت و رفاه بیشتر شهروندان انجام می‌شود و معابری که به ترمیم بیشتری نیاز دارند در اولویت قرار دارند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران عنوان کرد: طرح ویژه ترمیم و ایمن سازی معابر مناطق ۲۲ گانه که با همت معاونت فنی و عمران انجام می‌شود، تاکنون در مناطق ۱، ۴، ۵، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۷،۱۵، ۲۱ و ۲۰ انجام شده است و تا پایان تیر در تمامی مناطق انجام می‌شود.

نظری تصریح کرد: هدف این طرح در حوزه فنی و عمرانی که به عنوان گام اول آغاز شده است، ترمیم و بازسازی انهار، کفسازی پیاده روها و روکش آسفالت است که تاکنون بیش از ۳۵ هزار تن روکش آسفالت در شانزده روز آغاز این طرح انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک که در گام دوم این طرح قرار دارد، کنترل وضعیت علائم ترافیکی افقی و عمودی، المان‌های حمل و نقل عمومی، ایمنی و اصلاح هندسی، رفع نقاط حادثه خیز و گره‌های ترافیکی و ارتقا ظرفیت پارکینگ معابر منتخب جهت روانسازی جریان ترافیکی در دستور کار است. این گام با همراهی معاونت حمل و نقل و ترافیک انجام می‌شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران افزود: در حوزه خدمات شهری و محیط زیست به عنوان گام سوم این طرح نیز ترمیم و بازسازی مخازن جمع آوری پسماند، لایروبی و پاکسازی انهار، کانال‌ها و مسیل‌ها، بازپیرایی و واکاوی فضای سبز، رفت و روب معابر، زیباسازی جاده‌های شهر در معابر منتخب در دستور کار است که اجرای آن با همت معاونت خدمات شهری و محیط زیست صورت می‌گیرد.