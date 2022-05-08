به گزارش خبرنگار مهر محمد ادیب رامندی فرماندار شهرستان بویین زهرا در جلسه شورای سلامت این شهرستان که شب گذشته برگزار شد اظهار کرد: سلامت آحاد مردم از مهمترین مقوله‌های مورد توجه شورای سلامت و امنیت غذایی است و برای توجه بیشتر به این موضوع، کارشناسان مربوطه باید به صورت مستمر از مراکز مرتبط با سلامت مردم بازدید نمایند.

وی افزود: در مسیر سلامت مردم هر گونه کم کاری و سهل انگاری از هیچ نهادی قابل قبول نخواهد بود.

فرماندار بوئین‌زهرا در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری بین بخشی بین ادارات شهرستان برای رفع مشکلات بهداشتی و تقویت سلامت عمومی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری صحیح واصولی، می‌توان از بسیاری از عواملی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد، پیشگیری نمود.