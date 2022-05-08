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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

فرماندار بوئین زهرا:

کم‌کاری در مسیر سلامت مردم پذیرفتنی نیست

کم‌کاری در مسیر سلامت مردم پذیرفتنی نیست

بویین زهرا - فرماندار شهرستان بوئین‌زهرا گفت: برنامه‌ریزی و سیاست گذاری صحیح و اصولی منجر به افزایش سلامت عمومی جامعه خواهد شد، گفت: کم کاری در مسیر سلامت مردم از هیچ کس پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر محمد ادیب رامندی فرماندار شهرستان بویین زهرا در جلسه شورای سلامت این شهرستان که شب گذشته برگزار شد اظهار کرد: سلامت آحاد مردم از مهمترین مقوله‌های مورد توجه شورای سلامت و امنیت غذایی است و برای توجه بیشتر به این موضوع، کارشناسان مربوطه باید به صورت مستمر از مراکز مرتبط با سلامت مردم بازدید نمایند.

وی افزود: در مسیر سلامت مردم هر گونه کم کاری و سهل انگاری از هیچ نهادی قابل قبول نخواهد بود.

فرماندار بوئین‌زهرا در ادامه با تاکید بر ضرورت همکاری بین بخشی بین ادارات شهرستان برای رفع مشکلات بهداشتی و تقویت سلامت عمومی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری صحیح واصولی، می‌توان از بسیاری از عواملی که سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد، پیشگیری نمود.

کد مطلب 5484348

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