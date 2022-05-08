به گزارش خبرگزاری مهر، فرنچسکو روکا، فرا رسیدن هجدهم اردیبهشت ماه که مقارن است با روز جهانی نهضت هلال احمر و صلیب سرخ و جشن یکصدمین سالگرد تأسیس جمعیت هلال احمر ایران را تبریک گفت.
وی با بیان اینکه نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر سابقه دور و درازی دارد، افزود: این نهضت در سال ۱۲۳۷ شمسی (۱۸۵۹ میلادی) در میدانهای جنگ سولفرینو آغاز شد، جایی که هانری دونان بنیانگذار این نهضت، ایده جدیدی را برای کمک به افراد نیازمند، فارغ از ملیت آنها معرفی کرد. در واقع، این ایده سنگ بنای شکلگیری مفهوم بشردوستی مدرن بود و در بستر این اندیشه پیشگامانه و قدرتمند، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر و همه جوامع ملی صلیب سرخ و هلال احمر متولد شدند.
رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در ادامه با اشاره به تأسیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۰۰ با نام جمعیت شیر و خورشید سرخ، تاکید کرد: امروز پس از گذشت یک قرن، هلال احمر ایران یکی از برجستهترین جمعیتهای ملی است که در شبکه خود داریم.
روکا گفت: هلال احمر ایران خاطره بزرگ و ماندگاری از قرن گذشته را در سطح ملی و جهانی برجا گذاشته است و امروز، از نظر رسالت بشردوستانه، حدود ۲ میلیون داوطلب را در سراسر کشور بسیج کرده است که این اقدام بسیار چشمگیر و شگفت انگیز است.
فدراسیون به وجود هلال احمر ایران می بالد
روکا با تاکید براینکه جمعیتهای ملی و سازمانهای امدادی بشردوستانه انگشت شمار و اندکی در جهان وجود دارند که اقتدار، پذیرش و محبوبیت هلال احمر ایران را داشته باشند، افزود: فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر، به وجود هلال احمر ایران به عنوان یک عضو ارزشمند، بسیار به خود میبالد. سهم هلال احمر ایران فوق العاده ارزشمند و جایگاه آن بسیار محترم است.
رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر در ادامه از خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سکاندار آن؛ دکتر کولیوند، به خاطر فعالیتهای انساندوستانه و مجدانه ای که برای کمک به نیازمندان در ایران انجام میدهد، تشکر و قدردانی کرد.
روکا در ادامه سخنرانی خود با بیان اینکه در حال حاضر جهان بر سر یک دوراهی قرار گرفته است، در نقطهای که بسیار ی از بحرانها به هم نزدیک شده اند، افزود: در طول دو سال گذشته، بحرانها و بلایای طبیعی تقریباً به هیچکس رحم نکرده اند. همه گیری کووید ۱۹، درگیریهای مسلحانه و خشونت، بحران اقلیم و بلایای مرتبط با تغییرات آب و هوایی، تخریب محیط زیست، بحران گرسنگی و آوارگی گسترده، آسیبپذیرترین گروههای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر مانند جمعیت هلال احمر ایران هر روز برای برای پاسخ و حمایت از مردم نیازمند خود به شکل بی وقفه و خستگی ناپذیر در حال تلاشند و در مواجهه با این بحرانهای نوظهور، راههای جدید ارتباط و کار و ابزارهای نوآورانه برای بسیج داوطلبان یافتهاند؛ امروز این تلاشها به ثمر نشسته اند. هنگامی که با بحرانی مانند بیماری همه گیر مواجه میشویم به وضوح میبینیم که شرکای قابل اعتماد و مؤثری برای دولتهای خود هستیم و میتوانیم به سرعت از آسیبپذیرترین افراد در مقیاس وسیع حمایت کنیم. این امر برای آیندهای روشن بسیار امیدوار کننده است.
وی با تاکید بر اینکه شعار امسال نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر مهربانی است، افزود: مهرورزی و ایجاد حس خوب در دیگران، باعث ایجاد حس و حال خوب در ما نیز میشود. در اختیار داشتن حدود ۱۵ میلیون داوطلب ایثارگر و فداکار در سراسر جهان، برای نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر فرصتی طلایی به شمار میرود تا در تعهد تزلزل ناپذیر خود برای بشریت عام، بیش از پیش متحد شود.
روکا تاکید کرد: آینده صلیب سرخ و هلال احمر در اختیار داوطلبان است. داوطلبان که در ۱۹۲ جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر سازماندهی شده اند، بخشی از بزرگترین شبکه بشردوستانه جهان محسوب میشوند. من سخت بر این باورم که قدرت واقعی صلیب سرخ و هلال احمر در داوطلبان نهفته است و این کلید بقای ما به عنوان یک فدراسیون بینالمللی است. داوطلبان، فردا به چالشهایی که حتی تصورش را هم نمیتوانیم بکنیم، پاسخ شایسته میدهند. مسألهای که من به آن بسیار افتخار میکنم این است که آغوش صلیب سرخ و هلال احمر به روی همه افرادی که تمایل دارند به دیگران کمک کنند، صرف نظر از سن، جنسیت، ملیت یا مذهب باز است.
رئیس فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر خاطرنشان کرد: فدراسیون قویاً متعهد به ادامه حمایت خود از جمعیت هلال احمر ایران است. فدراسیون از طریق نمایندگی خود در تهران در پی تقویت بیشتر همکاری و رشد متقابل برای تضمین ادامه کمکهای بشردوستانه و با کیفیت به نیازمندان خواهد بود. همچنین این فدراسیون به تلاشهای جمعی خود برای حمایت و تقویت دیپلماسی بشردوستانه برای کاهش تأثیر تحریمها در زمینه فعالیتهای بشردوستانه در ایران ادامه خواهد داد.
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