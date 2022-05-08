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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۴۳

آغاز ثبت نام در کاروان های حج تمتع ۱۴۰۱

آغاز ثبت نام در کاروان های حج تمتع ۱۴۰۱

ثبت نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۱ در کاروان ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۱ در کاروان‌ها، با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، معاون حج و عمره ، معاون توسعه و منابع انسانی ، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی و جمعی از مدیران ارشد سازمان بر روی سامانه tamatoreserve.haj.ir آغاز شد .

فرایند نام نویسی در کاروان‌های حج تمتع ۱۴۰۱ امروز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور دکتر سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت، معاونین محترم حج و عمره و توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران ارشد سازمان حج و زیارت آغاز شد.

متقاضیان ثبت نامی های کاروان‌های حج سال ۱۳۹۹ که وجوه مربوطه را پرداخت کرده و تاکنون انصراف نداده‌اند، مشروط به داشتن شرایط اعلام شده فرصت دارند هر چه سریع‌تر به سامانه رزرو به آدرس tamatoreserve.haj.ir مراجعه نمایند.
گفتنی است متولدین تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۳۶ و پس از آن (افراد کمتر از ۶۵ سال) می‌توانند در سامانه ورود یابند.

ضمناً افرادی که نسبت به تزریق حداقل دو دوز واکسن در مقابله با کویید ۱۹ اقدام نموده‌اند، مشروط به اینکه تا قبل از اعزام نسبت به تزریق دوز سوم واکسن خود اقدام نمایند.
همچنین افرادیکه که تاریخ ودیعه‌گذاری بانکی آنها (ثبت نام اولیه در بانک ملی) مربوط به تاریخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۳۸۶‬ و قبل از آن باشد می‌توانند فرایند نام نویسی را تکمیل کنند.

کد مطلب 5484492
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • شیخ IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ، همسر من هر سه دز واکسن را برکت تزریق کرده . آخرین موضع عربستان و تصمیم قطعی چیست . آیا باید دز چهارم خارجی بزند . چند روزه با تمام داخلی های وزارت بهداشت و سازمان حج تماس و نتیجه نگرفتم . مسئولین همه در مصاحبه کلی گویی می کنند .

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