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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۰۲

روشنفکر در تذکر شفاهی:

مردم انتظار داشتند دولت اوضاع آشفته اقتصادی کشور را ساماندهی کند

مردم انتظار داشتند دولت اوضاع آشفته اقتصادی کشور را ساماندهی کند

نماینده مردم بویراحمد در مجلس گفت: مردم انتظار داشتند دولت اوضاع آشفته اقتصادی کشور را ساماندهی کند، اجازه ندهید نارضایتی‌ها و نگرانی‌های مردم بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) طی تذکری شفاهی خطاب به دولت گفت: گرانی افسارگسیخته به ویژه نان، مرغ، گوشت، روغن و ماکارونی ملت را نگران و به ستوه آورده است. تنها با فریاد زدن دردی دوا نمی‌شود و لازم است ضمن آسیب‌شناسی از قدرت نظارت مجلس نیز استفاده شود و با هماهنگی دولت اقدام فوری به عمل آید، به فریاد مردم برسید و از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کنید و در کاستن نگرانی‌های مردم تلاش کنید.

نماینده مردم بویراحمد تصریح کرد: مردم انتظار داشتند که دولت سیزدهم بتواند اوضاع آشفته اقتصادی کشور را ساماندهی کند، به داد مردم برسید و اجازه ندهید نارضایتی‌ها و نگرانی‌های مردم بیشتر شود.

وی تاکید کرد: چرا وضعیت خودرو که همه ملت از آن ناراضی هستند، ساماندهی نمی‌شود؟ چرا قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. بیش از این اجازه ندهید که شرایط و وضعیت اقتصادی مردم بدتر از گذشته شود.

کد مطلب 5484561

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