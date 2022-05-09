توافق اولیه مدافع تیم ملی با پرسپولیس/ فقط یک شرط باقی ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی مدافع مصدوم شنزن چین در چند ماه اخیر به دلیل پارگی رباط صلیبی نتوانست بازی کند تا از لیست اردوهای تیم ملی ایران نیز به طور کامل کنار گذاشته شده و نتواند در بازی‌های انتخابی جام جهانی قطر حضور داشته باشد.

پورعلی گنجی که سابقه حضور در جام جهانی ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد در تلاش است تا بار دیگر بتواند در مهم‌ترین رویداد فوتبال ملی دنیا در ۲۰۲۲ شرکت کند.

او که همواره جزو یکی از بازیکنان مد نظر تیم‌های ایران از جمله پرسپولیس بوده است، علاقه خود برای پیوستن به این تیم را پنهان نکرده و هنوز هم یکی از گزینه‌های مد نظر سرمربی پرسپولیس برای پیوستن به جمع سرخپوشان در تابستان سال جاری است. یحیی گل محمدی که دوستی قدیمی با پورعلی گنجی دارد خواستار جذب این بازیکن از سوی باشگاه شده است تا رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس هم مذاکرات اولیه با مدیر برنامه‌های او را آغاز کند.

پور علی گنجی به توافقات لازم با پرسپولیس رسیده است اما اولویت خود را ادامه حضور در فوتبال کشورهای خارجی علام کرده است. مدافع پیشین تیم ملی ایران در صورتی که تا پایان خردادماه نتواند به توافق با باشگاه چینی برای ادامه بازی برسد و پیشنهادی از کشورهای حوزه خلیج فارس نداشته باشد راهی پرسپولیس می‌شود در غیر این صورت فصل آینده نیز به عنوان لژیونر فوتبال خود را ادامه می‌دهد.