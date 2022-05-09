۳۳۶۵ پرونده در شورای حل اختلاف کرمانشاه منجر به سازش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز توسلی زاده عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه هزار و ۳۰۰ پرونده در شورای حل اختلاف استان کرمانشاه منجر به سازش شده است.

وی افزود: حدود هفت هزار پرونده به مرکز شورای حل اختلاف استان کرمانشاه در سال جاری ارجاع داده شده که از این تعداد سه هزار و ۳۶۵ پرونده منجر به سازش شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: از دیگر اقدامات مؤثر در مرکز توسعه حل اختلاف استان سازش در هشت فقره پرونده قیل بوده که در سنوات گذشته اتفاق افتاده و با پیگیری‌های صورت گرفته منجر به مصالحه و سازش شده است.

توسلی زاده با اشاره به اولویت‌های دادگستری استان کرمانشاه و تاکید و توصیه‌هایی که در جلسات مختلف به قضات انجام می‌شود خاطر نشان کرد: با توجه به منابع دینی و روایی و نیز اثرات مطلوبی که مصالحه دارد همواره به این امر تاکید شده و در این راستا توانسته‌ایم اذهان مردم و مسئولین را نسبت به اهمیت این امر معطوف کنیم.