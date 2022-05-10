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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۵۴

برای حضور در قهرمانی جهان؛

دعوت از ۲۲ بازیکن به تیم ملی هندبال ایران

دعوت از ۲۲ بازیکن به تیم ملی هندبال ایران

سرمربی خارجی تیم ملی هندبال ۲۲ بازیکن را برای حضور در مرحله اول اردوی تیم ملی مردان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان لیگ برتر هندبال مردان ایران مرحله نخست اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال مردان ایران زیر نظر وسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی از روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه در تالار هندبال فدراسیون آغاز خواهد شد.

بر همین اساس گروه نخست مرحله اول دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی از روز پنجشنبه وارد اردو خواهند شد و گروه دوم نیز از روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه به اردوی تیم ملی اضافه خواهند شد.

اسامی گروه اول دعوت شدگان به نخستین اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

فواد فرهادی، امید جهانگیری، ابوالفضل لطفی، علیرضا زارعی، مسلم زلفی، احسان ابویی، سینا عبدالرشیدی، مهرداد صمصامی، سید مهدی موسوی، مهران حسینی، حسین جهانی، بهرام رستمی، علی اهوازی، کیارش طاهری، علیرضا دادوند، احمد فلاح، ابوالفضل رضا زاده، امین کاظمی، محمد صفری، رضا عزتی، مهدی طالبی و عارف طایی

تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ آماده می‌کند.

کد مطلب 5486058

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