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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی:

تداوم خیزش گرد و خاک در خراسان جنوبی/ هوا گرم تر می شود

تداوم خیزش گرد و خاک در خراسان جنوبی/ هوا گرم تر می شود

بیرجند- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا پایان هفته جاری وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود، گفت: همچنین روند دمای هوا تا روز پنج شنبه افزایشی است.

علیرضا خندان رو در گفت و گو با مهر بیان کرد: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته جاری وزش باد و گرد و خاک پدیده غالب در استان است.

وی ادامه داد: در برخی نقاط وزش باد شدید و در برخی ساعات هم کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

خندان رو بیان کرد: با توجه به وزش باد شدید احتمال شکسته شدن درختان آسیب پذیر و سقوط اجسام از ارتفاع و کارگاه‌های ساختمانی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی خواستار احتیاط بیشتر در رانندگی شد و ادامه داد: اجتناب از قرار گرفتن گروه‌های حساس در محوطه باز و اطمینان از استحکام سازه‌ها و سقف‌های سبک توصیه می‌شود.

خندان رو با بیان اینکه تا امروز سه شنبه روند دما کاهشی است، اظهار کرد: از صبح چهارشنبه تا پنج شنبه با روند افزایشی دما، هوا گرم‌تر می‌شود.

کد مطلب 5486067

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