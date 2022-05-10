سفر تیم ملی فوتبال به کانادا قطعی شد/ دیدار احتمالی با آلبانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامرانی فر در خصوص آخرین وضعیت بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران گفت: با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی کارها را پیش می بریم. روز دوشنبه قراردادمان نهایی شده است و در دو روز آینده اعلام می‌شود. برای فیفادی اول شرایط خوبی خواهیم داشت همراه با چند بازی دوستانه. از نهم خرداد این فیفادی شروع می‌شود و به مدت ۱۴ روز فیفادی داریم که دو تا سه بازی دوستانه خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که کمپ تیم ملی ایران در کدام کشور خواهد بود؟ تصریح کرد: احتمالاً در دو کشور خواهیم بود. ابتدا یک کشور غیر از قطر می‌رویم و سپس به قطر می‌رویم.

کامرانی فر در ادامه گفت: ابتدا به کانادا می‌رویم و سپس به قطر سفر می‌کنیم. برای بازی با کانادا استادیوم هم قطعی شده است. اگر اجازه بدهید فردا یا پس فردا نهایی می‌شود و دو بازی دیگر را اعلام می‌کنیم.

دبیر کل فدراسیون فوتبال درباره اینکه بهتر است تیم ملی با وجود بُعد مسافت تا کانادا، حداقل دو بازی در این کشور برگزار کند، اظهار کرد: بله برای بازی دوستانه با دو کشور دیگر هم صحبت کردیم تا در کانادا بازی داشته باشیم. آنجا هم بحث استادیوم است چون فاصله شهرهای کانادا زیاد است. اگر قرار است ۵-۶ ساعت برای بازی دوم پرواز کنیم به قطر بر می‌گردیم. فعلاً اسم تیمی را نمی بریم. خودشان هم گفته‌اند تا نهایی شدن قرارداد اسمی آورده نشود.

کامرانی فر همچنین از احتمال رویارویی با تیم آلبانی هم خبر داد و گفت: تیم‌های اروپایی درگیر هستند. بازی روسیه کنسل شده است. آلبانی با روسیه بازی داشته است و در تلاش هستیم تا با آلبانی هم بازی کنیم.