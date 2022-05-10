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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۲۹

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

فوتی های روزانه کرونا به ۳ نفر رسید/۲ فوتی تهران یک مورد البرز

فوتی های روزانه کرونا به ۳ نفر رسید/۲ فوتی تهران یک مورد البرز

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۶۰ بیمار کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۳ بیمار کرونایی فوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۶۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۸۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۱۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۱۹۲ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته به جز تهران با ۲ مورد فوتی بیماران کووید ۱۹ و البرز با یک مورد، همه استان‌های کشور، مرگ و میر صفر داشته اند.

آخرین بار روز ۶ اسفند ۹۸، تعداد مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱۹ در کشور ،۳ نفر بود.

تا کنون ۷ میلیون و ۱۰ هزار و ۶۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۸۳۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۶۳۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر شهرستان در وضعیت قرمز نداریم، ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

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کد مطلب 5486437
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      0 0
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      اگرفقط یک ماه زودتر واکسن ها میرسید حداقل هزاروپانصدنفرالان زنده بودند
    • مصطفى IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      0 0
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      خبر خوشى است معنى اش اينست كه ماسك زدن رعايت فاصله تزريق نوبت هاى بعدى واكسن همچنان با شدت و دقت ادامه پيدا كند تا انقراض ويروس كرونا كه وعده الهى است صورت پذيرد و كرونا از دوحالت پاندميك و اپيدميك خارج شده درحالت اندميك باقى بماند
      • ابراهيم نژاد IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
        0 0
        خيلى مهم است. خطر برگشت هنوز باقى است. غرور در ما ايجاد نشود در جاي ديگر خواندم سخنگوى دولت با بى احتياطى به غلط به نفع دولت تيليغات گمراه كننده اى صورت داده است
    • DE ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      با این دروغها مردم فریب ندهید دستور دادید کسی خبری در مورد کرونا پخش نکند .

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