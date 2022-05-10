فوتی های روزانه کرونا به ۳ نفر رسید/۲ فوتی تهران یک مورد البرز

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۶۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۸۲ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۱۹ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۱۹۲ نفر رسید.

در شبانه روز گذشته به جز تهران با ۲ مورد فوتی بیماران کووید ۱۹ و البرز با یک مورد، همه استان‌های کشور، مرگ و میر صفر داشته اند.

آخرین بار روز ۶ اسفند ۹۸، تعداد مرگ و میر روزانه بیماران کووید ۱۹ در کشور ،۳ نفر بود.

تا کنون ۷ میلیون و ۱۰ هزار و ۶۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۸۳۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۶۳۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر شهرستان در وضعیت قرمز نداریم، ۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۱۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲۵ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

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