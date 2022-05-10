مشارکت مرکز افق اوقاف زنجان در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام موسی موسوی روز سه شنبه، با بیان اینکه یکی از طرح‌های بسیار خوب اوقاف در راستای کمک به زندانیان و اجرای نیات واقفین نیک اندیش، مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در استان است، گفت: با مشارکت مرکز افق امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان و حمایت خیران این مجموعه، چهار زندانی جرائم غیرعمد در استان آزاد شدند.

وی اظهار کرد: به علت شرایط بد اقتصادی و یا هر علت غیرعمد دیگر به زندان افتاده‌اند و به دلیل ناتوانی از پرداخت جریمه و یا دیه مجبور به تحمل زندان هستند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: مشارکت در آزادی یک زندانی به مبلغ ۱۱ میلیون تومان و پرداخت بدهی یک زندانی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان نیز از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

موسوی تاکید کرد: آزاد سازی زندانیان از طریق بهره گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و درآمدهای موقوفات با نیات خیر به صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: ۴۵ میلیون تومانی مرکز افق امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان در آزادی چهار زندانی غیرعمد انجام داد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: آزادی مستقیم زندانی با تامین ۲۰ میلیون تومان، مشارکت در آزادی یک زندانی به مبلغ بیش از پنج میلیون تومان از جمله این اقدامات بوده است.