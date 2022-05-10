درگیری بدون جریمه انضباطی رامین رضاییان با کادرفنی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تساوی یک - یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوب آهن اصفهان در حالی رقم خورد که مدافع این تیم با دستیاران یحیی گل محمدی درگیری لفظی پیدا کرد.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس با وجود محرومیت در دیدار روز گذشته از حمید مطهری دستیار اول خود خواست تا رامین رضاییان را در دقیقه ۸۴ از زمین خارج کرده تا سیامک نعمتی جای او را بگیرد.

رضاییان اعتراض خود نسبت به این تصمیم را هنگام نشستن روی نیمکت پرسپولیس با گفتن جملاتی خطاب به حمید مطهری نشان داد. رفتار او باعث وساطت کریم باقری شد تا او در نقش همیشگی خود با فریادهایش از رضاییان بخواهد روی نیمکت نشسته و حق اعتراض نداشته باشد.

مدافع پرسپولیس پس از پایان بازی در جمع خبرنگاران حاضر شد و از کادر فنی تیم عذرخواهی کرد تا نشان دهد از رفتار غیر حرفه ای خود پشیمان است. با این حال پیشکسوتان پرسپولیس نسبت به رفتار او انتقادات تندی داشتند اما یحیی گل محمدی سرمربی این تیم تصمیم به بخشش رضاییان گرفت.

گل محمدی پس از گفتگو با دستیاران خود اجازه داد رضاییان در تمرین امروز تیم شرکت کند تا باشگاه هم تصمیمی برای تشکیل جلسه کمیته انضباطی برای این مدافع نداشته باشد.